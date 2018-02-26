BMW похоронит свою 7-Series с мотором V12

Руководство BMW приняло решение прекратить выпуск флагманскую модель марки, седана 7-Series, с двигателем V12. Информацию об этом распространил BMW Blog со ссылкой на собственные инсайдерские источники внутри. Сообщается, что в 2019 году BMW проведет рестайлинг модели и одновременно исключит из списка доступных для заказа двигателей к нему бензиновый 610-сильный 6,6-литровый двигатель.

К таком решению компанию подтолкнуло то обстоятельство, что в сентябре 2018 года вступит в действие новейший стандарт проверки экологичности автомобилей — WLTP, сокращенно от Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (Всемирный гармонизированный тестовый цикл для легковых автомобилей). Он заменит такие «местные» стандарты проверки автомобилей как европейский NEDC, американский FTP-75 и японский JC08. В BMW решили, что переделка их V12 под требования WLTP не выгодна и приняли решение прекратить его производство.

Напомним, что этот мотор был впервые представлен два года назад на BMW M760Li xDrive. Этот агрегат оснащен двумя турбинами и выдает 610 л. с. и 800 Нм крутящего момента