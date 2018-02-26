FIAT Chrysler Automobiles прекратит выпуск дизельных машин

По данным издания Finance Times, ссылающегося на собственные источники, компания FCA отказывается от дизельных автомобилей вследствие снижения покупательского спроса на подобные машины. Кроме того, решение прекратить производство авто, потребляющих «солярку», обусловлено ужесточением экологических требований.

Согласно подсчетам экспертов, разработка двигателей, соответствующих новым нормам, будет обходится автостроителям на 20% дороже, чем раньше. Но несмотря на это, в моторной гамме коммерческих автомобилей FCA, в частности пикапов, дизельные агрегаты останутся.

Напомним, буквально на прошлой неделе с конвейеров завода Porsche в германском Лейпциге сошли последние автомобили Macan S Diesel и Panamera 4S Diesel — штутгартцы больше не будут выпускать машины на тяжелом топливе. Причины называются те же — падение продаж и новые требования к дизельным двигателям.

Очевидно, в обозримом будущем с пободными заявлениями выступят и другие автопроизводители. Кто еще, помимо Porsche и FCA, откажется от дизельных машин — покажет время.