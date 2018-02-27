Джорджетто Джуджаро представит в Женеве концептуальный седан Sibylla

Судя по изображениям, опубликованным изданием Automotive News, для оформления экстерьера шоу-кара GFG Style позаимствовала некоторые дизайнерские решения у машин шестидесятых-семидесятых годов минувшего столетия. Наши зарубежные коллеги, к примеру, видят определенное сходство новой Sibylla с концептуальным Chevrolet Testudo, который представили в 1963 году. Кстати, за внешний вид той машины отвечал именно Джуджаро.

В августе нынешнего года итальянский дизайнер отметит свой 80-й день рождения — в силу возраста глава GFG Style решил сосредоточиться именно на эргономике новой модели. Благодаря отсутствию стоек лобового стекла и нестандартной конструкции дверей даже люди с ограниченными возможностями могут без труда сесть в автомобиль. Кроме того, как уверяют создатели Sibylla, седан обладает достаточно просторным салоном.