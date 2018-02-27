Джорджетто Джуджаро представит в Женеве концептуальный седан Sibylla

Фото: autonews.com
Итальянская компания GFG Style, принадлежащая известному автомобильному дизайнеру Джорджетто Джуджаро, готовит к премьере концептуальный электромобиль. Новинку, получившую название Sibylla, презентуют на Женевском автосалоне, который откроется 6 марта.
Виктория Базылева

Судя по изображениям, опубликованным изданием Automotive News, для оформления экстерьера шоу-кара GFG Style позаимствовала некоторые дизайнерские решения у машин шестидесятых-семидесятых годов минувшего столетия. Наши зарубежные коллеги, к примеру, видят определенное сходство новой Sibylla с концептуальным Chevrolet Testudo, который представили в 1963 году. Кстати, за внешний вид той машины отвечал именно Джуджаро.

В августе нынешнего года итальянский дизайнер отметит свой 80-й день рождения — в силу возраста глава GFG Style решил сосредоточиться именно на эргономике новой модели. Благодаря отсутствию стоек лобового стекла и нестандартной конструкции дверей даже люди с ограниченными возможностями могут без труда сесть в автомобиль. Кроме того, как уверяют создатели Sibylla, седан обладает достаточно просторным салоном.

Фото: autonews.com

Концептуальная Sibylla оснащена множеством передовых систем. В их числе — новейшая электрическая силовая установка, в состав которой входят четыре электромотора. Характеристики агрегата пока не раскрываются — очевидно, итальянцы подробно расскажут о нем во время официальной презентации новинки 6 марта.

Напомним, Джорджетто Джуджаро занимается дизайном автомобилей с 1960 года — он принимал участие в оформлении множества самых разных машин, начиная от Daewoo Matiz и заканчивая Bugatti Veyron. В 1999-м Джуджаро удостоился почетной награды «Автомобильный дизайнер века», а в 2002-м его ввели в мичиганский Автомобильный зал славы (Automotive Hall of Fame).

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27 февраля 2018
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