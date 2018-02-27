Китайцы стали крупнейшим акционером Mercedes-Benz

Китайский автопроизводитель Zhejiang Geely Holding Group Co. приобрел 9,69% акций немецкого концерна Daimler, став его крупнейшим акционером. По данным агентства Bloomberg, сумма сделки составила 7,5 млрд евро или 9,2 млрд долларов.

Напомним, что компании Daimler AG принадлежит 15% акций российского КАМАЗа. В свою очередь Geely планирует заключить технологический альянс с немецким брендом по электромобилям и самоуправляющимся машинам, чтобы составить конкуренцию Tesla, Google и Uber.

Напомним, что сегодня на российском рынке стартуют продажи нового кроссовера Geely Atlas. Автомобиль предложат в двух модификациях — с двухлитровым мотором мощностью 139 л. с. и 149-сильным двигателем объемом 2,4 литра.