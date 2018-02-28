Bentley покажет в Женеве новые Bentayga и Continental GT

Пользующийся популярностью у состоятельных автомобилистов Bentley Bentayga обзавелся новой модификацией. Теперь покупатели смогут заказать кроссовер, вооруженный четырехлитровым бензиновым восьмицилиндровым V-образным мотором с двойным наддувом. Двигатель мощностью 550 л. с. и максимальным крутящим моментом 770 Нм разгоняет автомобиль до первой сотни всего за 4,5 секунды.

Версия с V8 оснащается сдвоенными патрубками выхлопной системы, опциональными карбон-керамическими тормозными дисками, отделанным кожей и деревом рулевым колесом, а также декоративными элементами экстерьера, выполненными из полированного углепластика.

Помимо Bentayga, британцы представят в Женеве новое купе Continental GT, дебют которого состоялся в августе минувшего года. Эту модель укомплектовали модернизированным шестилитровым 635-сильным W12 TSI. Сменивший поколение автомобиль вытянулся в длину, стал более приземистым и «похудел» на 80 килограммов. Ожидается, что первые Continental GT поступят в шоу-румы российских дилеров летом.