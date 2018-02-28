Беспилотники Ford будут доставлять почту, пиццу и напитки

Компания Ford открывает первый терминал для автономных автомобилей, объединяющий функции диспетчерской и станции технического обслуживания. В содружестве с Postmates и Domino’s Pizza беспилотники уже в марте начнут доставлять людям пиццу с напитками и письма с посылками.

Правда, речь идет пока лишь о Майами, штате Флорида. Впрочем, по итогам натурных испытаний фордовцы намерены организовать подобный и не только сервис в целом ряде городов по всей планете.

– Развитие автономных транспортных средств предвещает совершенно новый способ перемещения людей и товаров. Мы намерены создать сервис, улучшающий транспортную систему, на который люди смогут положиться, — прокомментировал запуск проекта вице-президент Ford по автономным и электрифицированным автомобилям Шериф Маракби.

Параллельно на улицах Майами специалисты компании будут испытывать автономные машины с искусственным интеллектом, а к 2021 году они обещают разработать самый высокотехнологичный автомобильный проект в этой области.