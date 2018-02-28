Geely готовит для России еще несколько новинок

Фото: Geely
На российский рынок вышел новый кроссовер Geely Atlas, с помощью которого китайская компания надеется вернуть утраченные позиции. Но, как рассказал корреспонденту портала «АвтоВзгляд» директор по маркетингу и развитию бизнеса «Джили-Моторс» Андрей Левин, до конца нынешнего года в шоу-румы дилеров поступит еще несколько любопытных новинок.
Виктория Базылева

Два года назад на Московском автосалоне Geely презентовала публике целый ряд многообещающих моделей. Среди них были седаны Emgrand GL и Emgrand GT, хетчбэк Emgrand GS, псевдокроссовер Emgrand Cross, обновленный Emgrand X7 и концептуальный NL3, ставший предвестником Atlas (итоги тест-драйва этого вополне европейского авто читайте здесь). Тогда представители компании обещали, что все эти машины поступят на российский рынок до конца 2017-го. По факту же китайцы вывели лишь имиджевый Emgrand GT и «Атлас».

Увы, но по словам Андрея Левина, автомобилей, представленных на ММАС-2016, россияне так и не дождутся. В эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» он заявил, что в настоящее время Geely готовит дилерскую сеть к семейству Emgrand следующего поколения и к другим совершенно новым моделям, отлично зарекомендовавшим себя в Поднебесной.

В частности, речь идет об Emgrand 7, который недавно пережил уже четвертый по счету рестайлинг. До конца нынешнего года года посвежевший седан поступит в продажу у себя на родине. Обновленная машина достанется и нам, только вот, судя по всему, «Джили» привезут в Россию модель третьего рестайлинга, которая сегодня предлагается в КНР. Впрочем, ничего удивительного в этом нет — китайские автомобили традиционно приезжают в нашу страну с серьезной задержкой.

Презентация машин, призванных укрепить позицию автостроителя на отечественном авторынке, состоится в рамках ММАС-2018, который откроется в конце августа. Никаких подробностей об этих моделях наш собеседник не сообщил — слишком рано раскрывать карты. Что ж, это свойственно китайцам из Geely — вспомнить хотя бы, как долго они держали в секрете цены на Atlas.

Напомним, что по результатам минувшего года, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), Geely реализовали в России 2234 автомобиля — ровно в два раза меньше, чем в 2016-м, когда своих покупателей нашли 4473 машин. Ситуация отнюдь не радужная, но китайцы не унывают. Они убеждены, что падение продаж — это явление временное, связанное с обновлением модельного ряда.

Да и не гонятся в «Джили» за цифрами, производителя куда больше беспокоят проблемы создания конкурентоспособных автомобилей, повышения качества оказываемых услуг, развития дилерской сети, а также улучшения имиджа бренда в России. И если китайцы впрямь проделают плодотворную работу в этих направлениях, у них появятся серьезные шансы вырваться вперед. Оставить своих «поднебесных» соперников позади так уж точно.

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28 февраля 2018
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