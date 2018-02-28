Geely готовит для России еще несколько новинок

Два года назад на Московском автосалоне Geely презентовала публике целый ряд многообещающих моделей. Среди них были седаны Emgrand GL и Emgrand GT, хетчбэк Emgrand GS, псевдокроссовер Emgrand Cross, обновленный Emgrand X7 и концептуальный NL3, ставший предвестником Atlas (итоги тест-драйва этого вополне европейского авто читайте здесь). Тогда представители компании обещали, что все эти машины поступят на российский рынок до конца 2017-го. По факту же китайцы вывели лишь имиджевый Emgrand GT и «Атлас».

Увы, но по словам Андрея Левина, автомобилей, представленных на ММАС-2016, россияне так и не дождутся. В эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» он заявил, что в настоящее время Geely готовит дилерскую сеть к семейству Emgrand следующего поколения и к другим совершенно новым моделям, отлично зарекомендовавшим себя в Поднебесной.