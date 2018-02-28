Rolls-Royce возродит уникальный Silver Ghost

Фото: Rolls-Royce
Компания Rolls-Royce выпустит особую версию роскошного седана Ghost, посвященную оригинальной модели 1907 года Silver Ghost. Автомобили произведут ограниченным тиражом в 35 экземпляров.
Виктория Базылева

Чарльз Роллс, Клод Джонсон и сэр Генри Ройс приступили к разработке легендарного Silver Ghost в 1904 году, а в 1907-м «Серебряного призрака» презентовали публике. Уникальность машины заключается в том, что ей удалось преодолеть во время тестовых испытаний свыше 23 000 километров без единой поломки.

Сами британцы называют это авто шедевром инженерного мастерства. И в честь исключительного Silver Ghost, которому в прошлом году исполнилось 110 лет, компания Rolls-Royce решила выпустить лимитированную серию седана Ghost 2018 модельного года, состоящую из 35 автомобилей.

Фигурку «Дух экстаза», которая красуется на капоте каждого «Роллс-Ройса», выполнят из стерлингового серебра. На основании каждой статуэтки будет оттиск созданного в Пробирной палате Великобритании клейма «AX201», повторяющего номерной знак оригинальной машины. Еще одна эксклюзивная деталь — черно-золотое обрамление пьедестала фигурки, изготовленное из чеканной меди.

Седан Ghost особой серии окрасят в серебристый оттенок «Cassiopeia Silver», одновременно сочетающий в себе теплые и холодные полутона. А декоративную линию, проходящую вдоль кузова, которая наносится мастером вручную в течение восьми часов, выполнят с добавлением частиц серебра. Из этого благородного металла изготовят также вставки, украшающие интерьер — переднюю панель, внутреннюю сторону дверей и багажник.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, седан
28 февраля 2018
452

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы