Rolls-Royce возродит уникальный Silver Ghost

Чарльз Роллс, Клод Джонсон и сэр Генри Ройс приступили к разработке легендарного Silver Ghost в 1904 году, а в 1907-м «Серебряного призрака» презентовали публике. Уникальность машины заключается в том, что ей удалось преодолеть во время тестовых испытаний свыше 23 000 километров без единой поломки.

Сами британцы называют это авто шедевром инженерного мастерства. И в честь исключительного Silver Ghost, которому в прошлом году исполнилось 110 лет, компания Rolls-Royce решила выпустить лимитированную серию седана Ghost 2018 модельного года, состоящую из 35 автомобилей.