Стало известно, когда в Россию вернутся сбежавшие автомобильные марки

Главный положительный момент в стратегии — это то, что из финального варианта исчезло упоминание о риске сворачивания в России производства локализованных автопроизводителей. Год назад, когда была опубликована первая версия проекта, разработанного совместно Минэкономразвития и Минпромторгом, оно было в списке наряду с предполагаемым ужесточением санкций, нехваткой компетенций и средств для развития производства, повышения его эффективности, увеличения экспорта. Как отмечают «Ведомости», остальные риски никуда не делись.
По итогам прошлого года продажи легковых машин выросли на 12,4% до 1,48 млн машин, производство — на 20,3% до 1,34 млн шт., приводятся данные в стратегии. К 2025 г. рынок легковых автомобилей по прогнозам ее составителей достигнет 2,23 млн. машин, а производство — 2,21 млн шт. (12–14% из них — на экспорт).