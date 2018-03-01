Стало известно, когда в Россию вернутся сбежавшие автомобильные марки

По сравнению с майской версией, ожидания улучшились — на 1 и 4% соответственно. Впрочем, как минимум в области продаж к означенному сроку достичь докризисных показателей не предполагается. И это похоже на правду: падать куда легче, чем подниматься.

В правительстве также допускают, что ушедшие под давлением нелегких экономических обстоятельств бренды начнут постепенно возвращаться.

— Понятно, что сейчас конкуренция несколько ослабла, ряд автомобильных марок ушли с рынка. Но они могут вернуться. Рынок у нас в этом смысле открытый, и к усилению конкуренции нужно готовиться, — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Младший партнер российского офиса McKinsey Юрий Трощенко конкретизирует слова главы правительства. Возобновления свернутых производств и возвращения брендов стоит ждать лишь тогда, когда российский рынок выйдет на докризисные показатели до 2,8 млн. автомобилей:

— Но мы не предвидим этого в ближайшие 5–7 лет, — пессимистично добавляет эксперт.