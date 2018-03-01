Стало известно, когда в Россию вернутся сбежавшие автомобильные марки

Фото: www.inautonews.com
В прошлом году рынок начал, наконец, расти. Этому предшествовал длительный кризис, тянувшийся три года и уполовинивший объем продаж автомобилей в России. Как раз к этому знаменательному событию — реанимации спроса на машины — правительство нашей страны созрело для принятия стратегии развития авторынка.
Эдуард Раскин

Главный положительный момент в стратегии — это то, что из финального варианта исчезло упоминание о риске сворачивания в России производства локализованных автопроизводителей. Год назад, когда была опубликована первая версия проекта, разработанного совместно Минэкономразвития и Минпромторгом, оно было в списке наряду с предполагаемым ужесточением санкций, нехваткой компетенций и средств для развития производства, повышения его эффективности, увеличения экспорта. Как отмечают «Ведомости», остальные риски никуда не делись.

По итогам прошлого года продажи легковых машин выросли на 12,4% до 1,48 млн машин, производство — на 20,3% до 1,34 млн шт., приводятся данные в стратегии. К 2025 г. рынок легковых автомобилей по прогнозам ее составителей достигнет 2,23 млн. машин, а производство — 2,21 млн шт. (12–14% из них — на экспорт).

Фото:www.carprousa.com

По сравнению с майской версией, ожидания улучшились — на 1 и 4% соответственно. Впрочем, как минимум в области продаж к означенному сроку достичь докризисных показателей не предполагается. И это похоже на правду: падать куда легче, чем подниматься.

В правительстве также допускают, что ушедшие под давлением нелегких экономических обстоятельств бренды начнут постепенно возвращаться.

— Понятно, что сейчас конкуренция несколько ослабла, ряд автомобильных марок ушли с рынка. Но они могут вернуться. Рынок у нас в этом смысле открытый, и к усилению конкуренции нужно готовиться, — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Младший партнер российского офиса McKinsey Юрий Трощенко конкретизирует слова главы правительства. Возобновления свернутых производств и возвращения брендов стоит ждать лишь тогда, когда российский рынок выйдет на докризисные показатели до 2,8 млн. автомобилей:

— Но мы не предвидим этого в ближайшие 5–7 лет, — пессимистично добавляет эксперт.

автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы
1 марта 2018
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