В Женеве дебютирует новый родстер Abarth 124 GT

Купе создано на базе серийного родстера Abarth 124 spider, который является родственником Mazda MX-5. Съемная углепластиковая крыша весом 16 кг легко демонтируется с автомобиля за несколько минут.

Кроме того, версия GT отличается облегченными 17-дюймовыми колесами OZ, карбоновыми корпусами наружных зеркал и эксклюзивной окраской кузова. При этом силовой агрегат остался прежним — турбированная «четверка» MultiAir объемом 1.4 л мощностью 170 л. с., которая работает в тандеме с «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч — за 6,8 секунд, а его максимальная скорость составляет 240 километров в час. Европейские продажи Abarth 124 GT начнутся к концу года.