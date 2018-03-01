В Женеве дебютирует новый родстер Abarth 124 GT

Фото FIAT
Концерн FCA (FIAT Chrysler Automobiles) представит на Женевском автосалоне GT-версию родстера Abarth 124. Среди особенностей новой модели — легкая съемная крыша, изготовленная из карбона.
Иван Флягин

Купе создано на базе серийного родстера Abarth 124 spider, который является родственником Mazda MX-5. Съемная углепластиковая крыша весом 16 кг легко демонтируется с автомобиля за несколько минут.

Кроме того, версия GT отличается облегченными 17-дюймовыми колесами OZ, карбоновыми корпусами наружных зеркал и эксклюзивной окраской кузова. При этом силовой агрегат остался прежним — турбированная «четверка» MultiAir объемом 1.4 л мощностью 170 л. с., которая работает в тандеме с «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч — за 6,8 секунд, а его максимальная скорость составляет 240 километров в час. Европейские продажи Abarth 124 GT начнутся к концу года.

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1 марта 2018
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