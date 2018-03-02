От каких автомобилей россияне избавляются быстрее всего

Фото: Александр Астафьев
Кто там говорил, что новые автомобили премиальных марок практически не ломаются? Ломаются, и еще как! Покупатели дорогостоящих элитных машин продают их после приобретения так же быстро, как владельцы, намучившиеся с эксплуатацией откровенно низкосортных китайских поделок.
Мирон Горин

Во всяком случае, на это намекает исследование, которое провели эксперты сайта Auto.ru, занимающегося куплей-продажей новых и подержанных автомобилей. Наряду с владельцами машин «поднебесных» марок FAW, Lifan и Geely, от которых они избавляются после 3,5—4 лет владения, продают свои транспортные средства и хозяева премиальных Mercedes-Benz, Porsche и Jaguar.

С «китайцами», в общем-то, все ясно: качество изделий автопрома из КНР оставляет желать лучшего, как и сервисная сеть по техническому обслуживанию и поставкам запчастей. А вот с «премиалами» любопытно.

Понятное дело, что в ряде случаев собственники «бэушек» вновь пересаживаются на новые авто по завершению гарантийного срока обслуживания. Однако судя по обсуждениям на интернет-форумах, люксовые «тачки» досаждают различного рода проблемами довольно часто, а покупать машину, только что сошедшую с конвейера, дабы регулярно проводить время в техцентре, потребителям не очень-то нравится. Косвенно наличие проблем в эксплуатации авто упомянутых марок подтверждает и тот факт, что от конкурентных BMW и Audi столь же быстро их владельцы не отказываются.

Фото: Геннадий Черкасов

Впрочем, это не единственное, чему стоит удивляться. Не больше 4,5 лет катают свои машины обладатели Toyota, что в той или иной степени разрушает миф о надежности и неубиваемости авто авторитетной японской марки. Вместе с тем, вероятно, этого срока эксплуатации собственникам хватает для того, чтобы подзаработать и приобрести новую или более новую машину.

Аналогичная ситуация и с автомобилями немецкого бренда Volkswagen. Позволим себе предположить, что если бы эти «повозки» не доставляли хлопот своим хозяевам, то на них ездили бы гораздо дольше. Либо в России, а не только в ее столице живут действительно неплохо обеспеченные люди.

Всего на полгода дольше гоняют на своих машинах владельцы отечественной LADA. Впрочем, тут все понятно — комплектующие дешевые, а отремонтировать «таз» можно едва ли не в любом гараже у дяди Армена.

В среднем по 6—8 лет находятся во владении у своих владельцев машины американских Chrysler и Dodge, итальянской марки FIAT и украинского ЗАЗ. А вот от продукции ГАЗ «юзеры» (скорее всего, продвинутые) отказываются только через 12 лет.

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2 марта 2018
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