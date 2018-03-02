От каких автомобилей россияне избавляются быстрее всего

Во всяком случае, на это намекает исследование, которое провели эксперты сайта Auto.ru, занимающегося куплей-продажей новых и подержанных автомобилей. Наряду с владельцами машин «поднебесных» марок FAW, Lifan и Geely, от которых они избавляются после 3,5—4 лет владения, продают свои транспортные средства и хозяева премиальных Mercedes-Benz, Porsche и Jaguar.

С «китайцами», в общем-то, все ясно: качество изделий автопрома из КНР оставляет желать лучшего, как и сервисная сеть по техническому обслуживанию и поставкам запчастей. А вот с «премиалами» любопытно.

Понятное дело, что в ряде случаев собственники «бэушек» вновь пересаживаются на новые авто по завершению гарантийного срока обслуживания. Однако судя по обсуждениям на интернет-форумах, люксовые «тачки» досаждают различного рода проблемами довольно часто, а покупать машину, только что сошедшую с конвейера, дабы регулярно проводить время в техцентре, потребителям не очень-то нравится. Косвенно наличие проблем в эксплуатации авто упомянутых марок подтверждает и тот факт, что от конкурентных BMW и Audi столь же быстро их владельцы не отказываются.