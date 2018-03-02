В России стартовали продажи нового KIA Stinger

Премьера фастбэка Stinger состоялась в начале минувшего года — многообещающую новинку впервые показали на Детройтском моторшоу. Представители KIA заявили, что в нашу страну машина приедет в начале марта, и свое слово они сдержали. Впрочем, корейцам и не свойственно сдвигать сроки так, как это делают, китайские автостроители и не только.

В России «Стингер» продается в пяти комплектациях и трех модификациях. В моторную гамму модели входят четырехцилиндровый двухлитровый двигатель T-GDI в двух вариантах форсировки (197 и 247 л. с.), а также мощный 370-сильный V6 объемом 3,3 литра. Пару каждому из них составляет новая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — задний или полный.

Кстати, компания KIA уже провела для российских журналистов премьерный тест-драйв «горячей» модели. Познакомиться с ней в числе первых удалось и корреспонденту портала «АвтоВзгляд» — подробнее можно прочитать здесь.