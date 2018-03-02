В России стартовало производство фургонов Citroen Jumpy и Peugeot Expert

На российский авторынок сменившие генерацию Citroen Jumpy и Peugeot Expert поступили в мае минувшего года. До настоящего времени машины поставлялись в нашу страну из Франции — там их собирают на предприятии Севельнорд. Теперь же фургоны производятся методом полного цикла и на калужском заводе «ПСМА Рус», который принадлежит компаниям PSA Group и Mitsubishi.

Калужский завод выпускает «Джампи» и «Эксперт» в двух вариантах длины — 4,95 (L2) и 5,30 (L3) метра. Каждый из них предлагается в двух модификациях с полной массой авто до 2,5 и более 3,0 тонн. В движение фургоны приводятся дизельными 1,6- и 2,0-литровыми моторами мощностью 90 и 150 л. с. В паре с базовым агрегатом трудится пятиступенчатая «механика», с топовым — шестиступенчатая МКП.