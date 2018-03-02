В России стартовало производство фургонов Citroen Jumpy и Peugeot Expert

Фото: АвтоВзгляд
Фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert встали на конвейер предприятия «ПСМА Рус» в Калуге. На торжественной церемонии, посвященной запуску модели, присутствовали руководители компании PSA Group, дирекция завода, а также губернатор Калужской области.
Виктория Базылева

На российский авторынок сменившие генерацию Citroen Jumpy и Peugeot Expert поступили в мае минувшего года. До настоящего времени машины поставлялись в нашу страну из Франции — там их собирают на предприятии Севельнорд. Теперь же фургоны производятся методом полного цикла и на калужском заводе «ПСМА Рус», который принадлежит компаниям PSA Group и Mitsubishi.

Калужский завод выпускает «Джампи» и «Эксперт» в двух вариантах длины — 4,95 (L2) и 5,30 (L3) метра. Каждый из них предлагается в двух модификациях с полной массой авто до 2,5 и более 3,0 тонн. В движение фургоны приводятся дизельными 1,6- и 2,0-литровыми моторами мощностью 90 и 150 л. с. В паре с базовым агрегатом трудится пятиступенчатая «механика», с топовым — шестиступенчатая МКП.

Фото: АвтоВзгляд

– В 2014 году, несмотря на экономический кризис, марки Citroen и Peugeot остались в России. Мы приступили к развитию новой бизнес-модели, а именно — трансформации нашего завода для наращивания производства, — сказал во время пресс-конференции генеральный директор «Пежо Ситроен Рус» Кристоф Бержеран. — На сегодняшний день мы достигли уровня локализации 40%, и это не предел. Легкий коммерческий и пассажирский транспорт — ключевая ставка PSA Group.

Напомним, что помимо Citroen Jumpy, сегодня на калужском заводе «ПСМА Рус» выпускаются кроссовер Mitsubishi Outlander, внедорожник Pajero Sport, а также седаны Citroёn C4 и Peugeot 408. В середине нынешнего года к ним присоединятся и пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller.

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2 марта 2018
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