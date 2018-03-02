В России стремительно растет популярность автомобилей Ford и Mitsubishi

В минувшем месяце положительную динамику продаж продемонстрировали практически все модели Ford. По мнению представителей компании, этому способствовали реализация новой стратегии по продвижению кроссоверов и легкого коммерческого транспорта, гибкая ценовая политика, а также запуск спецпредложений, позволяющих клиентам приобрести авто на более выгодных условиях.

Наибольшим спросом среди машин Ford пользуются кроссовер Kuga, в пользу которого в феврале сделали выбор 1277 покупателей, а также седаны, хетчбэки и универсалы Focus. Автомобили этого семейства разошлись в прошлом месяце тиражом в 1270 единиц. В общей сложности на «Кугу» и «Фокус» пришлось 57% от всего объема продаж.

Самым востребованным у Mitsubishi остается кроссовер Outlander, нашедший в феврале 1587 покупателей. Интерес автомобилистов активно возрастает и на внедорожник Pajero Sport — дилеры реализовали 675 таких машин. В компании связывают это в первую очередь с локализацией модели. Напомним, с конца прошлого года дизельные модификации вездехода производятся на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.