В России стремительно растет популярность автомобилей Ford и Mitsubishi

Фото: АвтоВзгляд
Сразу два крупных автопроизводителя — компании Ford и Mitsubishi — похвастались увеличением своих продаж. Дилеры японской марки сумели в прошлом месяце реализовать 2902 машины, что вдвое больше, нежели в феврале 2017-го, а американской — 4434 автомобиля (+50%).
Виктория Базылева

В минувшем месяце положительную динамику продаж продемонстрировали практически все модели Ford. По мнению представителей компании, этому способствовали реализация новой стратегии по продвижению кроссоверов и легкого коммерческого транспорта, гибкая ценовая политика, а также запуск спецпредложений, позволяющих клиентам приобрести авто на более выгодных условиях.

Наибольшим спросом среди машин Ford пользуются кроссовер Kuga, в пользу которого в феврале сделали выбор 1277 покупателей, а также седаны, хетчбэки и универсалы Focus. Автомобили этого семейства разошлись в прошлом месяце тиражом в 1270 единиц. В общей сложности на «Кугу» и «Фокус» пришлось 57% от всего объема продаж.

Самым востребованным у Mitsubishi остается кроссовер Outlander, нашедший в феврале 1587 покупателей. Интерес автомобилистов активно возрастает и на внедорожник Pajero Sport — дилеры реализовали 675 таких машин. В компании связывают это в первую очередь с локализацией модели. Напомним, с конца прошлого года дизельные модификации вездехода производятся на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, купить машину
2 марта 2018
541


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы