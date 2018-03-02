Владельцев нового FIAT Fullback перестанут штрафовать камеры

Фото: www.netcarshow.com
Представители компании FIAT анонсировали начало российских продаж пикапа Fullback 2018 модельного года. Ключевая особенность посвежевшего грузовичка заключается в его полной массе, сниженной до 2495 килограммов — на этой машине можно свободно перемещаться по Москве, не опасаясь штрафов за съезд с «грузового каркаса».
Виктория Базылева

Несколько лет назад столичные власти с целью улучшения экологической ситуации в городе ввели так называемый «грузовой каркас», запрещающий автомобилями полной массой свыше 2,5 тонн движение в некоторых жилых зонах. Съезд с разрешенных улиц при отсутствии соответствующего пропуска карается немаленьким штрафом, который на сегодняшний день составляет 5000 рублей.

Компания FIAT позаботилась о своих клиентах и выпустила Fullback с массой в 2495 килограмма. Таким образом, итальянский грузовичок стал единственным пикапом, имеющим возможность беспрепятственно передвигаться по всей Москве. К примеру, его главные конкуренты — Toyota Hilux и Mitsubishi L200 — со всем снаряжением, забитым багажником и максимальным числом пассажиров весят 2900 и 2850 кг соответственно.

Фото: www.netcarshow.com

Стоит отметить, что Fullback 2018 модельного года претерпел и еще некоторые изменения. В частности, он обзавелся задним бампером с центральной подножкой, рулевым колесом и рычагом коробки передач, отделанными кожей, а также круиз-контролем. Правда, речь идет лишь о тех модификациях, что оснащены системой постоянного полного привода.

Российские дилеры приступят к приему заказов на пикап 1 апреля. Стартовая цена автомобиля составит 1 629 000 рублей. Напомним, что FIAT дает покупателям на эту модель четырехлетнюю гарантию, которая не ограничивается пробегом.

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2 марта 2018
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