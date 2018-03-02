Владельцев нового FIAT Fullback перестанут штрафовать камеры

Несколько лет назад столичные власти с целью улучшения экологической ситуации в городе ввели так называемый «грузовой каркас», запрещающий автомобилями полной массой свыше 2,5 тонн движение в некоторых жилых зонах. Съезд с разрешенных улиц при отсутствии соответствующего пропуска карается немаленьким штрафом, который на сегодняшний день составляет 5000 рублей.

Компания FIAT позаботилась о своих клиентах и выпустила Fullback с массой в 2495 килограмма. Таким образом, итальянский грузовичок стал единственным пикапом, имеющим возможность беспрепятственно передвигаться по всей Москве. К примеру, его главные конкуренты — Toyota Hilux и Mitsubishi L200 — со всем снаряжением, забитым багажником и максимальным числом пассажиров весят 2900 и 2850 кг соответственно.