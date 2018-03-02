Volkswagen отзывает в России пожароопасные автомобили

Фото: Volkswagen
Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила о проведении новой сервисной кампании, охватывающей четыре модели — Golf, Passat, Touran и Sharan. Производитель выявил дефект втягивающего реле стартера, который может привести к возгоранию автомобиля.
Виктория Базылева

Согласно данным Росстандарта, под сервисную акцию подпадает 110 дизельных автомобилей Volkswagen Golf, Passat, Touran и Sharan, проданных официальными дилерами в 2011 году.

В сообщении ведомства говорится, что причиной проведения отзыва послужила вероятность надлома возвратной пружины втягивающего реле. Этот дефект может привести к перегреву устройства и, как следствие, даже к возгоранию транспортного средства. Поэтому откладывать надолго визит к дилеру точно не стоит.

В ближайшее время всех владельцев потенциально неисправных Golf, Passat, Touran и Sharan оповестят о необходимости привезти автомобиль на сервис. Сотрудники дилерских центров в рамках отзывной кампании заменят втягивающее реле стартера на новое. Все работы будут осуществлены абсолютно бесплатно.

авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, автосервис, ремонт
2 марта 2018
717
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы