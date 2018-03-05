АВТОВАЗ открывает еще один завод

Как сообщил в интервью газете «Ведомости» Николя Мор, строительство автозавода полного цикла, включающего сварку, окраску и сборку, совместное предприятие «Азия авто Казахстан» планирует завершить в течение трех лет. СП образовано группой «Бипэк авто—Азия авто», владеющей 75% акций, и АВТОВАЗом, располагающим блокирующим пакетом.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что проект был анонсирован в 2011 году, официальный старт строительству производства был дан в ноябре 2013-го — буквально накануне кризиса, тяжело ударившего и по автомобильной отрасли России. Изначально предполагалось, что участки сварки и окраски кузова будут запущены в 2016—2017 годах, а выпуск штампованных деталей кузова, подвески и рулевого управления, а также элементов трансмиссии начнется в 2018-м. Проектная мощность составляла 120 тысяч авто в год. Тогда же были подписаны меморандумы о поставке комплектующих с «СЭД-Сызрань» и СП «Форесия-Металлопродукция Икзост Системс». Общий объем инвестиций планировался на уровне 500 млн. долларов.

Кризис внес свои коррективы. Сроки сдачи объекта дважды переносили — сначала на 2019-й, а теперь вообще на 2021-й. Кроме того, сократился и объем капиталовложений со стороны Казахстана — АВТОВАЗ выступает только в роли технического партнера. Мор заявил:

— Мы постарались придать инвестициям, насколько это было возможно, соответствующий реалиям размер. Вместе с «Бипэком» минимизировали риски.