Bentley Bentayga обзавелся гибридной силовой установкой

На прошлой неделе компания Bentley объявила, что на моторшоу в Женеве состоится премьера купе Continental GT следующего поколения, а также новой модификации кроссовера Bentayga с 550-сильным V8 с двойным наддувом. Как оказалось, на стенде британской марки будет и еще одна любопытная новинка — Bentayga с гибридной силовой установкой.

По данным Autocar, «зеленая» Bentayga обзавелась тем же 462-сильным агрегатом, что приводит в движение Porsche Panamera E-Hybrid. На электротяге, по словам представителей Bentley, кроссовер может проехать около 50 километров. Для подзарядки аккумулятора с нуля до 100% от бытовой энергосети требуется примерно 7,5 часа. При этом от специальной станции батарея «наполняется» в три раза быстрее — всего за 2,5 часа.

Стоит отметить, что гибридная «Бентайга» будет отличаться от обычной еще и внешне — окрашенными в медный цвет шильдиками «Hybrid», а также колпаками колесных дисков эксклюзивного дизайна.

Более подробную информацию о новой версии Bentley Bentayga представители марки раскроют во время официальной презентации, которая состоится уже завтра на Женевском автосалоне.