Экстерьер обновленной Mazda6 рассекретили до официальной премьеры

Обновленная Mazda6 обзавелась перелицованными бамперами, видоизмененной радиаторной решеткой и более узкой передней оптикой. По словам представителей компании, в ходе ресталийнга автомобиль получил перенастроенную подвеску и улучшенную шумоизоляцию.

При оформлении интерьера седана и универсала дизайнеры подретушировали переднюю панель и блок управления климатической установкой. Кроме того, они использовали при отделке более качественные материалы, в частности — японский белый орех.

Моторная гамма Mazda6 пополнилась новым бензиновым турбодвигателем Skyactiv-G объемом 2,5 литра, уже знакомым нам по флагманскому кроссоверу Mazda CX-9. В паре с ним трудится шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Список оснащения модели расширился за счет системы предотвращения столкновений, адаптивным круиз-контролем, восьмидюймовым экраном мультимедийной системы и проекционным дисплеем, который транслирует изображение на лобовое стекло.

Даже ориентировочные сроки появления трижды обновленной Mazda6 в России пока не называются.