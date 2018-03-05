Французы завалят рынок легкими фургонами

На пресс-конференции, посвященной торжественной церемонии запуска конвейера, руководство Группы PSA подробно остановилась на локализации российского производства. Генеральный директор завода ООО «ПСМА Рус» Николя Фебве похвалился, что компании удалось достичь уровня в 40%, и пообещал, что этот показатель в ближайшее время повысится до отметки до 60%.

В настоящее время для Peugeot Expert и Citroen Jumpy, в России изготавливаются бампера и все пластиковые элементы интерьера и экстерьера, шины и диски, все стекла, панель приборов, сидения, тканевая обивка и ковролин, деревянные панели внутри грузового отсека и многое другое.

Управляющий директор «Пежо Ситроен РУС» Александр Мигаль заверил, что французские фургоны займут 8% всего сегмента LCV в России, выйдя на объемы производства 5000 — 6000 машин в год. Напомним, что месяц назад господин Мигаль был несколько скромней в прогнозах и ставил целью выпускать 3000—4000 машин в год. Речь шла сразу о пассажирских микроавтобусах и цельнометаллических фургонах.