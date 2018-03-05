Французы завалят рынок легкими фургонами

Фото "АвтоВзгляд"
Легкий коммерческий транспорт в России будет востребован при условии, что он надежен, и что у него приемлемый ценник. «Пежо Ситроен РУС» претендует на лидерство в этом сегменте, и топ-менеджеры компании недвусмысленно дали это понять на церемонии открытия производства коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy в Калуге. Насколько аргументированы столь смелые заявления?
Денис Халфин

На пресс-конференции, посвященной торжественной церемонии запуска конвейера, руководство Группы PSA подробно остановилась на локализации российского производства. Генеральный директор завода ООО «ПСМА Рус» Николя Фебве похвалился, что компании удалось достичь уровня в 40%, и пообещал, что этот показатель в ближайшее время повысится до отметки до 60%.

В настоящее время для Peugeot Expert и Citroen Jumpy, в России изготавливаются бампера и все пластиковые элементы интерьера и экстерьера, шины и диски, все стекла, панель приборов, сидения, тканевая обивка и ковролин, деревянные панели внутри грузового отсека и многое другое.

Управляющий директор «Пежо Ситроен РУС» Александр Мигаль заверил, что французские фургоны займут 8% всего сегмента LCV в России, выйдя на объемы производства 5000 — 6000 машин в год. Напомним, что месяц назад господин Мигаль был несколько скромней в прогнозах и ставил целью выпускать 3000—4000 машин в год. Речь шла сразу о пассажирских микроавтобусах и цельнометаллических фургонах.

Действительно, французы сильно постарались с локализацией и неплохо адаптировали свой продукт под российские условия эксплуатации. Все автомобили оборудованы предпусковым подогревателем, аккумулятором повышенной емкости и усиленной подвеской. Дорожный просвет увеличен до 175 мм, картер двигателя закрыт металлической защитой, а уже в базе можно рассчитывать на противотуманные фары, обогрев сидений, кондиционер, парктроники, датчики света и дождя. Все это неплохо.

А вот силовая линейка включает только дизельные двигатели объемом 1,6 л и 2,0 л, мощностью 90 л. с. (215 Нм) и 150 л. с. (370 Нм) соответственно. Первый мотор укомплектован механической 5-ступенчатой коробкой передач, более мощный — 6-ступенчатой трансмиссией. Отсутсвие в арсенале французских комерсантов бензинового мотора и «автомата» вряд ли можно считать конкурентным перимуществом.

Коммерческие модели Peugeot Expert и Citroen Jumpy у нас представлены лишь в двух вариантах длины — L2 – 4,95 м и L3 – 5,30 м. Каждый из них доступен с полной массой до 2,5 т и более 3,0 т.

В зависимости от модификации, объем грузового отсека фургона составляет от 5.8 до 6.6 кубометров. По словам руководства «Пежо Ситроен РУС», отстуствие короткобазной версии объясняется ее низким спросом на российском рынке.

А теперь о главном: прайс-листы на калужские Peugeot Expert и Citroen Jumpy одинаковы — обе модели продаются в ценовом диапазоне от 1 389 900 до 1 814 900 рублей. По стоимости реальную конкуренцию «французам» может составить разве что ГАЗель NEXT с более внушительным объемом грузового отсека в 11,5 кубометра и полной массой 3500 кг за 1 210 000 рублей. ГАЗели, как известно, у нас расходится на ура.

Прямые конкуренты «французов» несколько дороже: Ford Transit Custom с его 5,95 кубометрами и полной массой 2700 кг потянет как минимум на 1 749 000 рублей. Примерно та же стоимость и у эталонного Volkswagen Transporter — 1 746 700 целковых. Объем немецкого грузового отсека составляет 6,7 кубометра, а полная масса — 2800 кг.

Бесспорно, с такой ценой у обрусевших Peugeot Expert и Citroen Jumpy на нашем рынке имеются некоторые шансы на успех. Однако со столь высоким уровнем локализации фургоны могли бы быть еще доступней. К тому же, пока еще открыт вопрос об их надежности, на который ответит только время.

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6 марта 2018
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