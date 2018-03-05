Новый рамный внедорожник Mahindra Roxor представлен официально

Фото: planetcarsz.com
Индийский автостроитель Mahindra представил новый внедорожник, ориентированный на рынок Соединенных Штатов. Машина, получившая название Roxor, является усовершенствованной копией армейского вездехода Willys CJ-3B 1953 модельного года.
Виктория Базылева

Крупнейший индийский производитель внедорожников Mahindra, обладающий контрольным пакетом акций компании SsangYong, выпустил новую модель Roxor. Новинка уже встала на конвейер американского завода «Махиндры», расположенного неподалеку от Детройта. Согласно планам компании, ежегодно будет производиться 12 000 автомобилей.

Mahindra позиционирует свой новый рамный внедорожник как машину, не предназначенную для езды по дорогам общего пользования. По словам представителей компании, это авто ориентировано в первую очередь на тех, кто ведет сельское хозяйство, а также на любителей покататься по бездорожью.

Фото: planetcarsz.com

Длина Mahindra Roxor составляет 3759 мм, ширина — 1575 мм, высота — 1905 мм. Колесная база авто равняется 2438 мм, в то время как клиренс — 229 мм, сообщает Njcar. Внедорожник напрочь лишен дверей, стекол и крыши, а боковые зеркала и тент предлагаются лишь в качестве опции.

В движение авто приводится слабеньким дизельным турбомотором мощностью 62 л. с., работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость внедорожника достигает всего 72 км/ч.

Уже известно, что цены на Mahindra Roxor в США стартуют с отметки в 15 499 долларов. Выводить модель на рынки других стран производитель пока не планирует.

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5 марта 2018
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