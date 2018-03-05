Новый рамный внедорожник Mahindra Roxor представлен официально

Крупнейший индийский производитель внедорожников Mahindra, обладающий контрольным пакетом акций компании SsangYong, выпустил новую модель Roxor. Новинка уже встала на конвейер американского завода «Махиндры», расположенного неподалеку от Детройта. Согласно планам компании, ежегодно будет производиться 12 000 автомобилей.
Mahindra позиционирует свой новый рамный внедорожник как машину, не предназначенную для езды по дорогам общего пользования. По словам представителей компании, это авто ориентировано в первую очередь на тех, кто ведет сельское хозяйство, а также на любителей покататься по бездорожью.