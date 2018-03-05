Новый рамный внедорожник Mahindra Roxor представлен официально

Длина Mahindra Roxor составляет 3759 мм, ширина — 1575 мм, высота — 1905 мм. Колесная база авто равняется 2438 мм, в то время как клиренс — 229 мм, сообщает Njcar. Внедорожник напрочь лишен дверей, стекол и крыши, а боковые зеркала и тент предлагаются лишь в качестве опции.

В движение авто приводится слабеньким дизельным турбомотором мощностью 62 л. с., работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость внедорожника достигает всего 72 км/ч.

Уже известно, что цены на Mahindra Roxor в США стартуют с отметки в 15 499 долларов. Выводить модель на рынки других стран производитель пока не планирует.