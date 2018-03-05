Обновленный Mercedes-AMG C 43 оснастили более мощным турбомотором

Обновленный C-класс штутгартцы презентовали публике еще в прошлом месяце. Теперь же они рассказали о его «горячей» версии — C 43. Автомобили комплектуются тем же шестицилиндровым V-образным турбомотором объемом три литра. Правда, для рестайлинговой модели мощность двигателя увеличили с 367 до 390 сил.

Этот агрегат, работающий в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, разгоняет седан до первой сотни за 4,7 секунды, а универсал — за 4,8 секунды. Максимальная скорость автомобилей ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Кстати, привод у машин — безальтернативно полный 4Matic.