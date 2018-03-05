Обновленный Mercedes-AMG C 43 оснастили более мощным турбомотором

Фото: www.netcarshow.com
Подразделение Mercedes-AMG представило «заряженную» модификацию обновленного C-класса с индексом C 43. Пожалуй, главное изменении произошло под капотом — седаны и универсалы обзавелись трехлитровым V6 с двойным наддувом, форсированным до 390 л. с.
Виктория Базылева

Обновленный C-класс штутгартцы презентовали публике еще в прошлом месяце. Теперь же они рассказали о его «горячей» версии — C 43. Автомобили комплектуются тем же шестицилиндровым V-образным турбомотором объемом три литра. Правда, для рестайлинговой модели мощность двигателя увеличили с 367 до 390 сил.

Этот агрегат, работающий в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, разгоняет седан до первой сотни за 4,7 секунды, а универсал — за 4,8 секунды. Максимальная скорость автомобилей ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Кстати, привод у машин — безальтернативно полный 4Matic.

Фото: www.netcarshow.com

В список оборудования Mercedes-AMG C 43 вошли колесные диски нового дизайна, цифровая приборная панель, адаптивные амортизаторы, а также система Track Pace, которая определенно порадует любителей гоночных заездов. Этот электронный ассистент сообщает водителю, как быстро он преодолел очередной круг, сохраняет результаты в памяти и позволяет делиться ими в социальных сетях.

Сроки появления обновленного Mercedes-AMG C 43 в России пока не называются. Напомним, нынешняя версия модели продается на сегодняшний день по цене от 3 750 000 рублей.

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5 марта 2018
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