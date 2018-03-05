Пикап Mercedes-Benz X-класса получил 258-сильный двигатель

Российские дилеры Mercedes-Benz приступили к приему заказов на новый пикап X-класса 1 марта. Пока что в нашей стране модель продается в двух версиях с моторами мощностью 163 и 190 л. с. Но ближе к концу нынешнего года штутгартцы привезут еще одну модификацию грузовичка, премьера которой состоится 6 марта в Женеве.

Mercedes-Benz X 350 d 4Matic оснастили трехлитровым шестицилиндровым мотором мощностью 258 л. с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач 7G-Tronic Plus. С таким силовым агрегатом до первой сотни пикап разгоняется за 7,9 секунды, а его расход топлива в смешанном цикле не превышает девяти литров на 100 километров, уверяет производитель.

Уже в базовом исполнении пикапы X 350 d 4MATIC комплектуются системой Dynamic Select с пятью режимами движения Comfort, Eco, Sport, Manual и Offroad, информационно-развлекательным комплексом Audio 20, акустической системой с 8 динамиками, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, а также обтянутыми кожей рулевым колесом и стояночным тормозом.

Российские цены на пикап X-класса в новой модификации и подробную информацию о комплектациях штутгартцы объявят ближе к старту продаж.