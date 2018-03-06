В феврале 2018 года авторынок вновь резко вырос

Если перевести проценты во вполне себе земные экземпляры, то получится, что за второй месяц 2018 года, хотя и состоящий всего из 28 дней, в России было продано по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 133 177 легковушек.

Председатель Комитета автопроизводителей этой уважаемой организации Йорг Шрайбер по этому поводу заявил:

— В феврале российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать здоровое развитие, раздвигая непрерывный ряд роста года к году до солидных 12 месяцев. Более чем 27% улучшение в первые 2 месяца — впечатляющий момент для рынка, уставшего от плохих новостей, поступавших еще год назад. Двигаясь вперед, надо сказать, что прогноз рынка остается положительным, но разумно ожидать, что восстановление при сравнении результатов год к году будет замедляться за счет роста базы, который начался в мартe прошлого года.