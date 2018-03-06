В феврале 2018 года авторынок вновь резко вырос

Фото: salpacaus.com.au
Оживление на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей, которое так порадовало нас в январе, продолжилось и в следующем месяце. Февраль отметился увеличением объемов продаж на 24,7% — весьма обнадеживающий результат.
Эдуард Раскин

Если перевести проценты во вполне себе земные экземпляры, то получится, что за второй месяц 2018 года, хотя и состоящий всего из 28 дней, в России было продано по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 133 177 легковушек.

Председатель Комитета автопроизводителей этой уважаемой организации Йорг Шрайбер по этому поводу заявил:

— В феврале российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать здоровое развитие, раздвигая непрерывный ряд роста года к году до солидных 12 месяцев. Более чем 27% улучшение в первые 2 месяца — впечатляющий момент для рынка, уставшего от плохих новостей, поступавших еще год назад. Двигаясь вперед, надо сказать, что прогноз рынка остается положительным, но разумно ожидать, что восстановление при сравнении результатов год к году будет замедляться за счет роста базы, который начался в мартe прошлого года.

Фото: insidelane.dealer.santanderconsumerusa.com

Десятка моделей-лидеров — практически та же, что и в январе. Это KIA Rio, LADA Vesta, LADA Granta, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Duster, LADA Largus, Skoda Rapid и LADA 4x4. Правда, «Веста» смогла оттеснить «рио» на вторую позицию, «Солярис» поднялся на пятую строку с восьмой, «Рапид» сделал рокировку с «Ларгусом», а кроссовер KIA Sportage покинул пределы десятки.

В пятерке самых популярных марок все производители сохранили свои позиции: LADA, KIA, Hyundai, Renault, Volkswagen. Некоторые подвижки произошли ниже по списку. Nissan теперь на шестом места, а Toyota — на седьмом, хотя в январе все было наоборот. Также в борьбе за 10 место Mitsubishi переиграл Mercedes-Benz.

Впрочем, эксперты не прогнозируют сохранения таких темпов роста рынка: с марта 2017-го начался подъем, и пользоваться прошлогодней низкой базой автобрендам больше не удастся.

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6 марта 2018
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