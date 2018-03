ГАЗели будут покупать в 90 странах

«Группа ГАЗ» в течение ближайших четырех лет планирует значительно увеличить экспортные поставки и реализовывать свои машины в 90 странах. В настоящее время ГАЗели покупают в 40 государствах, при этом компания продолжает активное развитие продаж в приоритетных регионах — Латинской Америке, Ближнем Востоке, Африке, Европе и Азии.

В текущем году начались поставки микроавтобусов ГАЗель Next и ГАЗель Next Citiline на Филиппины, а грузовой цельнометаллический фургон ГАЗель Next стала закупать Турция. В ближайшем будущем продажи крупнотоннажных грузовиков «Урал» и легкой коммерческой техники ГАЗель Next и ГАЗон Next откроются в Саудовской Аравии и Иордании, сообщает «Автостат».

Напомним, что в начале года объем российского рынка нового легкого коммерческого транспорта (LCV) увеличился на 12%.