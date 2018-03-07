Самые популярные дизельные автомобили в России

На долю автомобилей, под капотом которых установлен турбодизель, в нашей стране приходится 5% от всего более чем сорокамиллионного автопарка легковушек. По данным агентства «Автостат» самой распространенной моделью, потребляющей тяжелое топливо, оказался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado — по нашим дорогам на настоящий момент их колесит 81,4 тысяч штук.

Второе место принадлежит тому же самому японскому производителю — там обосновался Toyota Land Cruiser. В России насчитывается 73,9 тысяч таких авто. Почетную третью строчку занимает Mitsubishi Pajero. За все время его приобрели 66,9 тысяч человек.

В первую пятерку попали также популярные пикапы Toyota Hilux, которых насчитывается 63,3 тысячи экземпляров, а также кроссовер Volkswagen Touareg — 59,7 тысяч штук.

Десятку самых популярных дизельных автомобилей составляют пикап Mitsubishi L200 (56,8 тысяч шт.), внедорожник Pajero Sport (55,9 тысяч шт.), кроссовер KIA Sorento (51,3 тысяч шт.), SsangYong Kyron (48,3 тысяч шт.) и Hyundai Santa Fe (45,9 тысяч шт.).