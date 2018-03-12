Mitsubishi прекратит производство Pajero и воскресит Lancer Evolution

Косвенно это предположение подтверждает и тот факт, что в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» вице-президент корпорации Винсент Кобе заявил об отсутствии планов по выпуску следующего поколения Pajero:

– На данный момент планов по замене текущего Pajero нет. Не исключено, что новое поколение когда-нибудь появится, но сейчас этот вопрос не обсуждается. К тому же в глобальном смысле массовый спрос на этот автомобиль заметно падает, — сказал г-н Кобе.

Представители СМИ также поинтересовались у шеф-дизайнера Mitsubishi о судьбе нового Lancer Evolution, вокруг которого традиционно ходит много слухов. Цунехиро Кунимото сообщил, что появление седана в настоящее время полностью не исключается. Возможно, спустя некоторое время японцы и выпустят автомобиль под суббрендом Evo, но произойдет это лишь в том случае, если руководство компании увидит коммерческий потенциал.

Напомним, что история Lancer Evolution завершилась на десятой генерации, производство которой прекратилось в 2016 году. Спортивный седан покинул автомобильный рынок по причине низкого покупательского спроса.