Mitsubishi прекратит производство Pajero и воскресит Lancer Evolution

Фото: www.autocentre.ua
В компании Mitsubishi подумывают о разработке совершенного нового внедорожника, который мог бы прийти на смену модели Pajero. Кроме того, автостроитель рассматривает возможность возобновления производства спортивного седана Lancer Evolution.
Виктория Базылева

Выступая на 88-м международном Женевском автосалоне, главный дизайнер Mitsubishi Цунехиро Кунимото рассказал журналистам о том, что в скором времени модельный ряд марки может пополниться внедорожником. По его словам, выпуск новой модели мог бы способствовать укреплению позиций бренда на авторынке, учитывая что «вездеходы» пользуются стабильным спросом по всему миру.

Впрочем, никаких подробностей о новинке представитель Mitsubishi раскрывать не стал. Он лишь уточнил, что автомобиль, вероятнее всего, обзаведется гибридной силовой установкой. По данным наших зарубежных коллег, новый внедорожник придет на смену нынешнему Pajero, популярность которого продолжает падать.

Фото: www.netcarshow.com

Косвенно это предположение подтверждает и тот факт, что в эксклюзивном интервью порталу «АвтоВзгляд» вице-президент корпорации Винсент Кобе заявил об отсутствии планов по выпуску следующего поколения Pajero:

– На данный момент планов по замене текущего Pajero нет. Не исключено, что новое поколение когда-нибудь появится, но сейчас этот вопрос не обсуждается. К тому же в глобальном смысле массовый спрос на этот автомобиль заметно падает, — сказал г-н Кобе.

Представители СМИ также поинтересовались у шеф-дизайнера Mitsubishi о судьбе нового Lancer Evolution, вокруг которого традиционно ходит много слухов. Цунехиро Кунимото сообщил, что появление седана в настоящее время полностью не исключается. Возможно, спустя некоторое время японцы и выпустят автомобиль под суббрендом Evo, но произойдет это лишь в том случае, если руководство компании увидит коммерческий потенциал.

Напомним, что история Lancer Evolution завершилась на десятой генерации, производство которой прекратилось в 2016 году. Спортивный седан покинул автомобильный рынок по причине низкого покупательского спроса.

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12 марта 2018
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