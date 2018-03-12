Mitsubishi прекратит производство Pajero и воскресит Lancer Evolution

Выступая на 88-м международном Женевском автосалоне, главный дизайнер Mitsubishi Цунехиро Кунимото рассказал журналистам о том, что в скором времени модельный ряд марки может пополниться внедорожником. По его словам, выпуск новой модели мог бы способствовать укреплению позиций бренда на авторынке, учитывая что «вездеходы» пользуются стабильным спросом по всему миру.
Впрочем, никаких подробностей о новинке представитель Mitsubishi раскрывать не стал. Он лишь уточнил, что автомобиль, вероятнее всего, обзаведется гибридной силовой установкой. По данным наших зарубежных коллег, новый внедорожник придет на смену нынешнему Pajero, популярность которого продолжает падать.