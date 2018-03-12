Новый Subaru Outback: уйти или остаться

С тех пор, как неожиданно грянул очередной кризис и цены на автомобили взлетели до недоступных простому люду высот, прошло три года. Говорят, экономика достигла днища, ибо дно, по заверениям знающих людей, было пройдено довольно давно, температура в среднем по палате пришла в норму, и простой люд медленно, но верно потянулся в автосалоны. Самое время везти обновленные модели!

Одним из главных «потерпевших» от последствий экономического «цунами» автомобильных брендов стал Subaru: если бы продажи могли быть отрицательными, у японцев они такими и стали. Каста субароводов, из которой на 146 процентов состоит аудитория будущих и бывших покупателей «плеяд», не столь богата, чтобы платить за новое поколение своего тотемного зверя по два миллиона рублей. Увы, дешевле стоят только стартовые модификации Forester и XV, которые скучны и томны, как рассказы Бунина. Не к такой «литературе» приучили своих поклонников бравые парни из Subaru!