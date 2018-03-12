Новый Subaru Outback: уйти или остаться

Фото: Subaru
В ожидании нового поколения японского универсала, который теперь следует называть кроссовером, разберем «болевые точки» нынешнего поколения, которые мешают классной машине стать настоящим бестселлером в России.
Евгений Васин

С тех пор, как неожиданно грянул очередной кризис и цены на автомобили взлетели до недоступных простому люду высот, прошло три года. Говорят, экономика достигла днища, ибо дно, по заверениям знающих людей, было пройдено довольно давно, температура в среднем по палате пришла в норму, и простой люд медленно, но верно потянулся в автосалоны. Самое время везти обновленные модели!

Одним из главных «потерпевших» от последствий экономического «цунами» автомобильных брендов стал Subaru: если бы продажи могли быть отрицательными, у японцев они такими и стали. Каста субароводов, из которой на 146 процентов состоит аудитория будущих и бывших покупателей «плеяд», не столь богата, чтобы платить за новое поколение своего тотемного зверя по два миллиона рублей. Увы, дешевле стоят только стартовые модификации Forester и XV, которые скучны и томны, как рассказы Бунина. Не к такой «литературе» приучили своих поклонников бравые парни из Subaru!

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Но ежели «Лесник» еще находил в себе силы, то внезапно ставший кроссовером Outback — совсем раскис. Самая интересная и универсальная модель бренда встречается на дорогах не чаще, чем драконы в Переделкино. И дело тут, увы, отнюдь не только в ловкости и прозорливости конкурентов, но и в самом автомобиле: его ценности меркнут перед блеском корейцев, а цена — зона боли. Что же нужно наследнику, чтобы побороть огромный гандикап, выданный нынешним поколением?

ОБЕРТКА

Кто бы что не говорил, а встречают на Руси «по одежке». Современный тренд таков, что даже европейские и американские дизайнеры заглядываются на острые грани и паутину линий, так популярных в Азии. Да, их адаптируют и даже переосмысливают, но вектор остается азиатским! Почему бы японцам не взять, да и сделать новый Outback стильным, ярким, современным в конце концов? Дизайн автомобиля, который сегодня стоит в автосалонах, рожден в начале века, во времена, когда на телефонах были кнопки, а интернет шел по проводам. Пора уже, ребята, перестать адаптировать и омолаживать, а взяться за новый лист бумаги. Иначе можно окончательно опоздать.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Между прочим, Subaru Outback начинал, как автомобиль-революция, родоначальник класса универсалов с высоким дорожным просветом. А сегодня задвинут на задворки унылыми тенденциями «кроссоверостроения», обрюзг и хвастает просторным салоном. Разве этого мы ждем от него? Верните, черт возьми, универсал мечты, «сарай» с задатками раллийной машины, плоть от плоти «Субару»! Отправьте Outback на беговую дорожку! И да, безрамочные двери — это круто.

ИНТЕРЬЕРЫ

Материалы отделки салона, вплоть до последних поколений авто, никогда не были конкурентным преимуществом Subaru. Сегодня там, в пассажирском отсеке, сущий пир: большущий экран, разномастная кожа и сенсорные клавиши. Осталось только навести во всем этом благолепии порядок, привести к «общему знаменателю» центральную и приборную консоль. Одним словом, нанять-таки дизайнера. Инженеры для такой работы вряд ли подойдут.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Вот еще один несомненный плюс богатых комплектаций Outback — «музыка» от Harman/Kardon. Отличная стереосистема от проверенного бренда должна скрыть посредственную шумоизоляцию «Субаря». Но современный тренд, заданный Mazda и подхваченный Mitsubishi, требует тишины от японских автомобилей. Пора преображаться, Subaru.

Новая фишка Subaru — система помощи водителю EyeSight — обязательно появится, в этом нет сомнений. Только вот стоит ли она дифирамбов, которые ей поют? По мне гораздо важнее сохранить фирменные кресла, удобные и подогреваемые, уникальные для японского сегмента рынка электростеклоподъемники, снабженные функцией auto, да ровный пол в багажнике. Универсал должен быть универсальным. С кроссовером такой смысловой конструкции, увы, не построишь.

НАЧИНКА

Мы все будем уповать лишь на одно: они не будут там ничего менять. Не надо! Дорожный просвет в 213 мм и система полного привода X-Mode, распределяющая крутящий момент по колесам и подтормаживающая их при проворачивании на скользкой поверхности; идеальная по современным меркам подвеска, которая позволяет не только покорять помпасы, но и — о чудо! — быстро ехать по российским дорогам; лучший в мире вариатор Lineartronic. В тандеме с фирменным полным приводом и 3,6-литровым 256-сильным двигателем — это невероятно хорошо. Но чертовски дорого как в покупке, так и в содержании. А 2,5-литровый мотор скучен до безобразия, десять секунд, которые нужны ему для разгона до «сотни», наводят тоску и заставляют скучать.

Фото avtovzglyad.ru

Выход из этой ситуации есть: двухлитровый турбомотор, который уже ставят на Forester, выдает 241 «подналоговую» лошадиную силу и заманчивые 7,5 секунд до сотни на «Леснике». Поставьте уже его на «Аутбек»! В паре с вариатором этот силовой агрегат творит чудеса и способен вдохнуть жизнь даже в мумию. Решение лежит на поверхности, значит у нас есть шанс увидеть его воплощенным в жизнь

ЭПИЛОГ

Через пару недель нам покажут новое поколение Subaru Outback. Автомобиль, которому под силу перевернуть положение бренда в России. Может быть, именно ему суждено стать стартовой площадкой для нового взлета к вящей радости фанатов, а может — и подвести черту. Ключевым показателем будет, несомненно, цена: в США топовая модификация Outback стоит порядка двух миллионов рублей, тогда как у нас базовая версия обойдется в 2 399 000 «деревяных», а максимальная — еще на миллион дороже. Так что все в ваших руках, дорогой и многоуважаемый российский офис Subaru. И быть тут или не быть — уже не вопрос, а утверждение.

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12 марта 2018
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