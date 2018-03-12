Опубликованы первые фотографии обновленной BMW 7-й серии

Шестое поколение BMW 7-й серии поступило в продажу в 2015 году, а значит в скором времени баварцы должны будут представить публике обновленную модель. И судя по шпионским снимкам, опубликованным порталом Motor1, автостроитель уже испытывает рестайлинговую машину на дорогах общего пользования.

Передняя и задняя части тестового авто скрываются за камуфляжной пленкой, однако кое-какие детали рассмотреть все же можно. Посвежевшая 7-я серия обзавелась увеличенной радиаторной решеткой, перелицованными бамперами и видоизмененной передней оптикой. Похоже, что дизайнеры обновили также фонари и патрубки выхлопной системы.

Никаких технических подробностей о баварской «семерке» на сегодняшний день нет. По некоторым данным, в BMW решили отказаться от мощного двенадцатицилиндрового мотора мощностью 610 л. с. Причиной этому послужило ужесточение экологических требований — модернизация шестилитрового двигателя под новые стандарты обойдется производителю слишком дорого.

Впрочем, пока это лишь слухи — прекратит ли BMW выпуск M760i мы узнаем лишь в следующем году.