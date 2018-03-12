Продажи премиальных авто продолжают падать, особенно у японцев

Если совсем честно, то и у заслуженных немецких производителей дела не очень-то идут в гору. Общий объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за январь-февраль увеличился на 27,5%, причем за предыдущий месяц — на 24,7% по сравнению с теми же периодами прошлого года. На этом фоне достижения германских премиалов выглядят более чем скромно. Так, реализация машин Mercedes-Benz выросла на за 5% по итогам двух месяцев, и на 8% за февраль. Что касается BMW, то у нее показатели получше, но все равно мало оптимистичные — 145 и 12% соответственно. В связи с этим очень интересно, сумеют ли баварцы догнать и перегнать штутгартцев к тому моменту, когда премиум по динамике догонит ушедший от него рынок.

Младший партнер в большой тройке Audi откровенно расстраивает. Несмотря на цены, более демократичные, чем у ближайших конкурентов, она провалилась сильнее: за те же периоды падение составило 16% и 11%. То есть, отсутствие вразумительного позиционирования (а может быть, еще и роботизированная коробка вместо классического «автомата» на младших моделях) по-прежнему мешает ингольштадтскому бренду на равных спорить с грандами немецкого автопрома.