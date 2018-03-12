Продажи премиальных авто продолжают падать, особенно у японцев

Фото: www.caranddriver.com
Пока российский автомобильный рынок худо-бедно продолжает расти, премиальный сегмент все еще пребывает в глубокой депрессии. И если немцы удерживаются на грани впадания в кому, то продажи самозваных «премиалов» из Японии и Швеции выглядят крайне плачевно.
Эдуард Раскин

Если совсем честно, то и у заслуженных немецких производителей дела не очень-то идут в гору. Общий объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за январь-февраль увеличился на 27,5%, причем за предыдущий месяц — на 24,7% по сравнению с теми же периодами прошлого года. На этом фоне достижения германских премиалов выглядят более чем скромно. Так, реализация машин Mercedes-Benz выросла на за 5% по итогам двух месяцев, и на 8% за февраль. Что касается BMW, то у нее показатели получше, но все равно мало оптимистичные — 145 и 12% соответственно. В связи с этим очень интересно, сумеют ли баварцы догнать и перегнать штутгартцев к тому моменту, когда премиум по динамике догонит ушедший от него рынок.

Младший партнер в большой тройке Audi откровенно расстраивает. Несмотря на цены, более демократичные, чем у ближайших конкурентов, она провалилась сильнее: за те же периоды падение составило 16% и 11%. То есть, отсутствие вразумительного позиционирования (а может быть, еще и роботизированная коробка вместо классического «автомата» на младших моделях) по-прежнему мешает ингольштадтскому бренду на равных спорить с грандами немецкого автопрома.

Фото: www.youtube.com, пользователь SUV Comparison

Что касается самоопределившихся в престижный сегмент японских марок, то у них также не наблюдается успехов. Скорее, наоборот — можно констатировать кризис жанра. Продажи неплохо чувствовавшего себя Lexus за январь-февраль просели на 10%, причем за второй месяц — на 27%, переплюнув даже вечного аутсайдера Audi. Его напарница Infiniti при гораздо меньшей популярности реализовала на 29% и 24% меньше соответственно.

Стоит отметить, что автомобили менее претенциозных японских брендов Toyota и Nissan, которые были ничтоже сумняшеся переделаны в вышеперечисленный «премиум» путем незамысловатого фейслифтинга, также в пролете относительно рынка. У первых в феврале рост составил лишь 3%, у вторых — 19%. А это, между прочим, массовый автопром.

И как не упомянуть в заключение «производителя автомобилей премиум-класса» Volvo Cars. За два месяца текущего года его продукцию приобрели на 13% наших соотечественников меньше. Февральская клиентура сократилась и того больше — на 22%.

Естественно, делать какие-то далеко идущие выводы из этой статистики рано — и премиум может догнать рынок, и рынок вновь свалиться до нынешнего уровня премиума. А то, что дорогие авто в принципе позже входят в кризис, и позже из него выходят — это известный факт.

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12 марта 2018
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