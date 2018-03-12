С Genser уже отказались работать Audi, Ford, Datsun и Renault

Фото: Genser
Компания Ford Sollers расторгла дилерский договор с компанией Genser, являющейся на сегодняшний день одним из крупнейших авторитейлеров в России. Кроме того, от сотрудничества с «Дженсером» отказались Audi, Renault, Jaguar Land Rover и Datsun.
Виктория Базылева

В 2017 году крупный скандал разгорелся вокруг группы «Незавимость», которая в итоге все же объявила себя банкротом и закрыла все автосалоны в Москве и регионах. Очевидно, та же судьба уготована компании Genser, уже утратившей по данным РБК статус официального дилера Renault, Jaguar Land Rover, Ford, Datsun, Chevrolet, Cadillac и Audi.

Причины, по которым автостроители отказываются от сотрудничества с Genser пока не называются. И если «Независимость» попала в немилость производителей из-за многочисленных жалоб от клиентов, ожидающих свои новые машины по несколько месяцев, то в случае с «Дженсером» таких нарушений пока не выявлено. По крайней мере, об этом заявили в представительстве Ford.

Фото: Genser

Скорее всего, проблемы у компании возникли в связи с гигантской задолженностью банкам по кредитам. Эти долги возникают у дилеров из-за вечной нехватки средств на покупку у производителей определенного количества авто, что подразумевается дистрибьюторскими договорами. «Затаривать» свои склады новыми машинами автосалоны были обязаны даже в кризисные времена, несмотря на то, что автомобили практически не продавались.

Genser был основан в 1991 году. На 1 января года нынешнего компания являлась официальным дилером 17 автомобильных марок — ей принадлежали 45 автосалонов в Москве и регионах. Первые шоу-румы закрылись «по техническим причинам» в конце 2017-го.

Иными словами, настал момент, когда платить по счетам многим автосалонам, включая Genser, оказалось просто нечем. Особенно, если учесть банковскую процентную ставку, дорожающие автомобили и по-прежнему невысокую платежеспособность потребителей. Повторимся, что по этой схеме работают большинство авторитейлеров, так что не исключено, что череда подобных «банкротств» будет продолжаться.

Для потребителя это значит одно: приобретать новый автомобиль можно при условии наличия «живой» машины в шоу-руме без всяких предзаказов и прочих подобных уловок.

автопродажи, авторынок, дилеры
12 марта 2018
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