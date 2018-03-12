С Genser уже отказались работать Audi, Ford, Datsun и Renault

В 2017 году крупный скандал разгорелся вокруг группы «Незавимость», которая в итоге все же объявила себя банкротом и закрыла все автосалоны в Москве и регионах. Очевидно, та же судьба уготована компании Genser, уже утратившей по данным РБК статус официального дилера Renault, Jaguar Land Rover, Ford, Datsun, Chevrolet, Cadillac и Audi.

Причины, по которым автостроители отказываются от сотрудничества с Genser пока не называются. И если «Независимость» попала в немилость производителей из-за многочисленных жалоб от клиентов, ожидающих свои новые машины по несколько месяцев, то в случае с «Дженсером» таких нарушений пока не выявлено. По крайней мере, об этом заявили в представительстве Ford.