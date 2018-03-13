KIA станет официальным партнером Лиги Европы UEFA

Лига Европы UEFA является крупнейшим в мире турниром профессиональных футбольных клубов — в нем принимают участие 205 команд из 55 европейских стран. Начиная со следующего сезона (2018/19), официальным партнером первенства станет автопроизводитель KIA Motors.

В рамках сотрудничества корейцы передадут в пользование УЕФА 90 машин, которые на протяжении трех лет будут перевозить судей, а также особых гостей. Кроме того, KIA в очередной раз проведет детский конкурс «Юный арбитр» для футбольных фанатов в возрасте от 10 до 14 лет.

– Это начало новой эры как для KIA Motors, так и для UEFA. Мы высоко ценим возможность стать Официальным партнером Лиги Европы UEFA на 3 предстоящих сезона, продолжив наше долгосрочное сотрудничество с одним из самых популярных видов спорта, не только в Европе, но и в мире, — сказал старший вице-президент и директор по маркетингу KIA Motors Юн Вон Чо.