В России стартовали продажи Lexus LS нового поколения

В нашей стране новый Lexus LS продается в трех модификациях: LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD Sport. Седан приводится в движение 3,5-литровыми V6 — атмосферным или с двойным турбонаддувом мощностью 315 и 421 л. с. cоответственно. Оба мотора работают в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у базовой версии задний, у старших — полный.

Сменивший генерацию Lexus LS располагает широким списком оборудования, в который входят охлаждение и массаж всех кресел, выдвигающиеся подножки, аудиосистема Mark Levinson, четырехзонный климат-контроль, системы Start/Stop и выбора режимов движения, датчики дождя и освещененности, электропривод крышки багажника с бесконтактным сенсором и многие другие опции.

Стоит также отметить комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+, которым оснащаются все LS все зависимости от версии. Он включает в себя мониторинг дорожных знаков, контроль усталости водителя, систему автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль и ассистент при выезде с парковки задним ходом. Уже в базовой комплектации седаны распологают двенадцатью подушками безопасности.