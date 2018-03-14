Автомобили Mazda обзаведутся цифровой приборной панелью

Судя по снимкам, центральное место на электронной приборной панели разработчики отвели тахометру, представляющему собой имитацию привычного стрелочного, в по его центру уже в цифровом формате отображается скорость автомобиля. Шкалы температуры двигателя, уровня топлива и прочие индикаторы располагаются по левой и правой сторонам.

Представители Mazda информацию о новом виртуальном кокпите пока никак не комментируют. На сегодняшний день доподлинно не известно, получат ли электронную «приборку» серийные машины, или же ею украсят какой-либо концепт-кар. Другие подробности также в настоящее время не раскрываются.

Существует предположение, что новая панель приборов неспроста тестируется на Mazda3. Возможно, именно эта модель в первую очередь обзаведется модной опцией. Даже если и так, то ничего удивительного — электронные «приборки» постепенно появляются на относительно недорогих авто. К примеру, недавно виртуальный кокпит вошел в список оснащения Skoda Octavia.