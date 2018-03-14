АВТОВАЗ отказался скрещивать LADA 4x4 с Renault Duster

Впрочем, работы по созданию новой генерации LADA 4x4 все же ведутся. О чем в очередной раз рассказал шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин.

LADA останется «Ладой», мы очень активно работаем над этой моделью, и в будущем она останется очень важным автомобилем для бренда. Конечно, машину придется однажды поменять — LADA 4x4 в настоящее время более 40 лет, — рассказал Стив Маттин агентству RNS.

О том, что когда-нибудь первый и единственный в продуктовой линейке российского бренда внедорожник сменит поколение, главный вазовский художник говорил корреспонденту портала «АвтоВзгляд» еще год назад. Ни тогда, ни сейчас г-н Маттин не назвал даже примерных сроков выхода новинки на рынок.

Зато он хотя бы отметил, что по внешнему виду будущая «Нива» не будет похожа на Renault Duster, как намекали некоторые СМИ. В то же время, маэстро не опроверг факта использования «реношной» агрегатной базы. В любом случае, какие-либо подробности о новинке мы узнаем еще очень нескоро — с запуском новой LADA 4x4 тольяттинцы явно не спешат.