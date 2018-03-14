Lamborghini празднует выпуск десятитысячного Huracan

Преемник Lamborghini Gallardo — суперкар Huracan — дебютировал на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Итальянцы назвали свою мощную новинку «Ураканом» (именно так произносится наименование авто) в честь бога ветра древних майя.

Стандартный Huracan вооружен 5,2-литровым десятицилиндровым бензиновым атмосферником мощностью 610 л. с. и максимальным крутящим моментом 650 Нм. Пару могучему мотору составляет роботизированная коробка передач. Первую сотню машина развивает всего за 3,2 секунды, а его скорость достигает 325 км/ч.

До недавнего времени «Уракан» продавался в пяти модификациях, однако на Женевском моторшоу, которое в эти дни принимает посетителей, Lamborghini представила шестую — Performante Spyder.

Кстати, вживую познакомиться с этой машиной удалось и корреспонденту портала «АвтоВзгляд», побывавшему на моторшоу. Прочитать о «заряженном» кабриолете можно здесь.