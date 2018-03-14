Названы сроки появления в России обновленного Subaru Outback

Точные даты начала продаж обновленного Subaru Outback пока не раскрываются, не называются и его цены. Зато известно все остальное — пресс-служба японской марки предоставила полную информацию о машине, которая появится в российских автосалонах не раньше июля.

Посвежевший «Аутбэк» вытянулся до 4820 мм в длину (плюс 5 мм), при этом ширина машины и ее колесная база остались прежними — 1840 и 2745 мм соответственно. Дорожный просвет также не изменился — 213 мм. Как уверяет автостроитель, обновленная машина отличается улучшенной шумоизоляцией, перенастроенной подвеской и модернизированным электроусилителем руля.