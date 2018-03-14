Названы сроки появления в России обновленного Subaru Outback

Фото: Subaru
Рестайлинговый Subaru Outback, продающийся за границей с лета 2017-го, через несколько месяцев поступит в шоу-румы российских дилеров. По словам представителей компании, автомобиль выйдет на отечественный авторынок во второй половине нынешнего года.
Виктория Базылева

Точные даты начала продаж обновленного Subaru Outback пока не раскрываются, не называются и его цены. Зато известно все остальное — пресс-служба японской марки предоставила полную информацию о машине, которая появится в российских автосалонах не раньше июля.

Посвежевший «Аутбэк» вытянулся до 4820 мм в длину (плюс 5 мм), при этом ширина машины и ее колесная база остались прежними — 1840 и 2745 мм соответственно. Дорожный просвет также не изменился — 213 мм. Как уверяет автостроитель, обновленная машина отличается улучшенной шумоизоляцией, перенастроенной подвеской и модернизированным электроусилителем руля.

Фото: Subaru

В нашей стране Subaru Outback будет продаваться в двух модификациях — с 2,5-литровым двигателем мощностью 175 л. с. и 260-сильным мотором объемом 3,6 литра. Пару каждому из них безальтернативно составляет бесступенчатая коробка передач Lineartronic. Привод, как и прежде, полный.

В список оборудования рестайлингового Outback вошел комплекс EyeSight, состоящий из адаптивного круиз-контроля, системы автоматического торможения и мониторинга рядности движения. Кроме того, машину оснастили системой контроля мертвых зон и усовершенствованным мультимедийным комплексом с 6,5- или 8-дюймовым экраном в зависимости от комплектации.

Цены на обновленную модель представители Subaru анонсируют ближе к старту продаж. За нынешнюю версию «Аутбэка», напомним, дилеры просят от 2 399 000 рублей.

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14 марта 2018
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