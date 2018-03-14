Volkswagen снова снимает с производства хетчбэк Beetle

В конце минувшего года представители вольфсбургской марки не исключали возможности появления следующего поколения Beetle, однако окончательно решение тогда принято не было. Наконец, ситуация прояснилась — оказалось, что нынешняя генерация «Жука» станет последней. Точные сроки завершения производства председатель правления Volkswagen Франк Уэлш в интервью изданию Autocar раскрывать не стал.

По его словам, автостроитель действительно рассматривал возможность разработки нового Beetle, который мог бы обзавестись электрической силовой установкой. Но хорошенько все обдумав, в компании решили отказаться от этой идеи и сосредоточить свое внимание на «зеленом» семействе I. D.