Volkswagen снова снимает с производства хетчбэк Beetle

Фото: www.netcarshow.com
Руководство Volkswagen приняло решение прекратить производство модели Beetle. По словам председателя правления компании Франка Уэлша, возрожденный «Жук», вопреки ожиданиям, преемника не получит.
Виктория Базылева

В конце минувшего года представители вольфсбургской марки не исключали возможности появления следующего поколения Beetle, однако окончательно решение тогда принято не было. Наконец, ситуация прояснилась — оказалось, что нынешняя генерация «Жука» станет последней. Точные сроки завершения производства председатель правления Volkswagen Франк Уэлш в интервью изданию Autocar раскрывать не стал.

По его словам, автостроитель действительно рассматривал возможность разработки нового Beetle, который мог бы обзавестись электрической силовой установкой. Но хорошенько все обдумав, в компании решили отказаться от этой идеи и сосредоточить свое внимание на «зеленом» семействе I. D.

Фото: www.netcarshow.com

Безусловно, к принятию такого решения фольксвагеновцев подтолкнули и неутешительные результаты продаж — повторить судьбу своего культового предшественника новинке не удалось. К примеру, в Соединенных Штатах воскрешенный Beetle разошелся в прошлом году небольшим тиражом в 15 000 единиц. Статистика по другим странам, к сожалению, не приводится.

Напомним, что Beetle, построенный по образу легендарного Käfer, на протяжении трех лет продавался и в России. В 2016-м модель покинула отечественный авторынок по причине низкого покупательского спроса, который в свою очередь был обусловлен слишком высокими ценами на авто.

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14 марта 2018
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