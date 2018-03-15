Ford отзывает автомобили, у которых отваливается руль

Пресс-служба компании сообщила, что на этих машинах во время движения могут раскрутиться болты рулевой колонки. В настоящее время уже известно о двух ДТП, причиной которых стал обнаруженный дефект. В одном из них водитель получил травму.

Значительная часть неисправных автомобилей, попавших под отзывную компанию, находятся в США, и около 80 тысяч были проданы в Канаду и Мексику. Всех владельцев заблаговременно оповестят о бесплатной внеплановой проверке, и в случае необходимости болт крепления рулевой колонки заменят на более длинный.

Кроме того, как сообщает издание The Washington Post, компания Ford отзывает около 6000 моделей Fusion из-за неисправности механических КП, которая может привести к пожару.

Напомним, что в январе компания Ford объявила об отзыве с российского рынка кроссоверов Kuga и минивэнов C-Max. Производитель обнаружил дефект двигателя, который мог стать причиной возгорания в моторном отсеке.