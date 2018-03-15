KIA рассекретила интерьер нового Quoris

Первое, что привлекает внимание — это существенное сокращение количества физических кнопок. Похоже, корейцы сосредоточили органы управления системами в информационно-развлекательном комплексе. Обновилась, кстати, и сама мультимедийка — на скетче можно рассмотреть новый торчащий над торпедо экран. У нынешней версии авто, напомним, дисплей встроен в центральную консоль.

Интерьер нового K900 или Quoris украшен декоративными металлическими и деревянными вставками на картах дверей, центральном тоннеле и передней панели. Отметим также перелицованное рулевое колесо и видоизмененные дефлекторы климатической системы, которые еще и опустились чуть ниже прежнего уровня.

Технические подробности о своем новом седане в KIA, вероятно, решили приберечь до публичной премьеры, которая состоится 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке. На сегодняшний день известно лишь, что производиться «Кворис» будет на заводе компании в Корее, а его продажи стартуют во втором квартале нынешнего года. Правда, о каких именно странах идет речь — пока непонятно.