В Тольятти стартовало производство LADA Granta LB

Такое решение отечественный автогигант связывает с необходимостью увеличения объема производства, как «Калины» и «Гранты», так и авто семейства LADA Vesta, которые собираются в Ижевске.

Благодаря переносу 500 единиц сварочного оборудования и оснастки, помимо прочего появилась возможность для привлечения дополнительной рабочей силы. Сотрудники, прошедшие специальное обучение, были приглашены из Индустриального парка.

Стоит добавить, что вопреки многочисленным слухам об остановке производства LADA Granta в кузове лифтбэк, выпуск автомобилей не прекращался. Во всяком случае, официальный представитель АВТОВАЗа сообщил порталу «АвтоВзгляд», что «предварительно был произведен необходимый запас этой модели для дилерской сети».