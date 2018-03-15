В Тольятти стартовало производство LADA Granta LB

Фото: АВТОВАЗ
АВТОВАЗ перетащил производство лифтбэков LADA Granta с ижевской машиностроительной площадки в Тольятти, дополнительно загрузив конвейер по выпуску Kalina. Линия сборки этих автомобилей перешла на двухсменный режим работы.
Мирон Горин

Такое решение отечественный автогигант связывает с необходимостью увеличения объема производства, как «Калины» и «Гранты», так и авто семейства LADA Vesta, которые собираются в Ижевске.

Благодаря переносу 500 единиц сварочного оборудования и оснастки, помимо прочего появилась возможность для привлечения дополнительной рабочей силы. Сотрудники, прошедшие специальное обучение, были приглашены из Индустриального парка.

Стоит добавить, что вопреки многочисленным слухам об остановке производства LADA Granta в кузове лифтбэк, выпуск автомобилей не прекращался. Во всяком случае, официальный представитель АВТОВАЗа сообщил порталу «АвтоВзгляд», что «предварительно был произведен необходимый запас этой модели для дилерской сети».

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15 марта 2018
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