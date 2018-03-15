Внедорожник Foton Sauvana получил в Россию новую комплектацию

На российский авторынок Foton Sauvana поступил весной минувшего года. За период с марта по декабрь официалы сумели реализовать всего 311 машин. Даже несмотря на то, что этот сравнительно недорогой рамный внедорожник комплектуется силовыми агрегатами, произведенными за пределами Китая (коробки передач — ZF и Aisin, раздатка — Borg Warnen, задний мост — Dana), у наших сограждан доверия он не вызывает.

С целью привлечения новых покупателей Foton запускает продажи пятиместного Sauvana в топовой комплектации Premium. Ранее машины в этом исполнении предлагались исключительно с семью посадочными местами. Разница в цене — 50 000 рублей. За внедорожник с двумя рядами кресел дилеры просят от 1 789 990 рублей, за удлиненную модификацию — от 1 839 990 целковых соответственно.