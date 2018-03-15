Внедорожник Foton Sauvana получил в Россию новую комплектацию

Фото: Foton
Официальные дилеры Foton приступили к приему заказов на рамный внедорожник Sauvana в топовой комплектации Premium с пятью посадочными местами. Приобрести автомобиль, оснащенный 217-сильным двигателем и «автоматом», можно по цене от 1 789 990 рублей.
Виктория Базылева

На российский авторынок Foton Sauvana поступил весной минувшего года. За период с марта по декабрь официалы сумели реализовать всего 311 машин. Даже несмотря на то, что этот сравнительно недорогой рамный внедорожник комплектуется силовыми агрегатами, произведенными за пределами Китая (коробки передач — ZF и Aisin, раздатка — Borg Warnen, задний мост — Dana), у наших сограждан доверия он не вызывает.

С целью привлечения новых покупателей Foton запускает продажи пятиместного Sauvana в топовой комплектации Premium. Ранее машины в этом исполнении предлагались исключительно с семью посадочными местами. Разница в цене — 50 000 рублей. За внедорожник с двумя рядами кресел дилеры просят от 1 789 990 рублей, за удлиненную модификацию — от 1 839 990 целковых соответственно.

Фото: Foton

Foton Sauvana в версии Premium приводится в движение двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 217 л. с. и максимальным крутящим моментом 320 Нм. Пару ему составляет шестиступенчатая коробка передач Aisin. В список оборудования авто входят хромированные детали экстерьера, кожаная отделка салона, датчик дождя, климат-контроль, камера заднего вида, а также мультимедийная система с семидюймовым экраном.

Кстати, в скором времени в шоу-румах российских дилеров должны появиться и «Саваны» с 2,8-литровым 177-сильным дизельным двигателем. Правда, когда именно это произойдет, не сообщается.

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15 марта 2018
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