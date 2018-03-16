Audi скатывается к е-мобилю

Компания Audi объявила о достижении некой «важной промежуточной цели» в работе по созданию синтетического бензина, который пафосно назвала «e-benzin». Совместно с компанией Global Bioenergies S. A. из немецкого городка Лойны, Audi выпустила крупнейшую в истории партию e-benzin — 60 литров. Этот е-benzin представляет собой жидкий изооктан, полученный в два этапа. На первом компания Global Bioenergies производит газообразный изобутен (химическая формула — C4H8) из биологического сырья — судя по всему, из какой-нибудь гниющей биомассы, например навоза. На втором этапе специалисты Центра химических и биотехнологических процессов Фраунгофера в Лойне синтезируют из изобутена другое вещество — изооктан (формула — C8H18).

Получившееся топливо не содержит серы и бензола, благодаря чему, якобы, при его сгорании практически не образуется вредных для атмосферы выбросов. В официальном пресс-релизе компания поспешила похвастаться, что ей «впервые удалось произвести синтетическое топливо в достаточном количестве для проведения первоначальных испытаний в экспериментальном двигателе». Подобное заявление тем более удивительно, если вспомнить, что еще в конце Второй мировой войны, то есть больше 70 лет назад, почти весь автотранспорт гитлеровского рейха ездил на синтетическом бензине, выработанном из каменноугольного сырья. Audi сообщает о своей уверенности в перспективах e-gas, e-benzin и e-diesel и вообще любых e-fuel. Такими темпами можно и до е-мобиля можно докатиться.