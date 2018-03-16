Бюджетнее некуда: АВТОВАЗ переводит LADA Granta на газ

Фото: LADA
Компания АВТОВАЗ планирует наладить серийное производство седана LADA Granta в модификации CNG с газобаллонной установкой. По словам представителей компании, битопливная новинка может встать на конвейер уже в следующем году.
Виктория Базылева

Предполагается, что стартовая цена Granta CNG составит порядка 500 000 — 600 000 рублей, при том что стоимость обычного седана — 323 910 целковых. Но как известно, метан значительно дешевле бензина, а значит затраты, которые покупатель понесет, переплачивая за битопливую версию, могут окупиться в течение первых двух-трех лет эксплуатации.

Стоит однако учитывать, что наличие газобаллонной установки — это также повышенный риск нарваться на незапланированный ремонт. Битопливная машина может или уберечь кошелек владельца, или его разорить в случае внезапной поломки оборудования — как повезет.

По предварительным данным, «Гранту» оборудуют двумя газовыми баллонами суммарным объемом 200 литров. При условии максимального уровня топлива седан может проехать, минуя заправочные станции, до 1050 километров. По умолчанию автомобиль потребляет метан, подача бензина подключается только тогда, когда запас газа подходит к концу.

Любопытно, что в планах отечественного автостроителя также значится запуск производства битопливного универсала Largus. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении «Известий», эта модель в модификации CNG может «прописаться» на заводе в нынешнем году. Окончательно решение по «Ларгусу» и «Гранте» будет принято позже.

Напомним, что с июля 2017-го в России продается LADA Vesta CNG. Прайс на «метановую Весту», способную проехать без дозаправки около 1000 километров, начинается с отметки в 600 900 рублей.

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16 марта 2018
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