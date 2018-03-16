Бюджетнее некуда: АВТОВАЗ переводит LADA Granta на газ

Предполагается, что стартовая цена Granta CNG составит порядка 500 000 — 600 000 рублей, при том что стоимость обычного седана — 323 910 целковых. Но как известно, метан значительно дешевле бензина, а значит затраты, которые покупатель понесет, переплачивая за битопливую версию, могут окупиться в течение первых двух-трех лет эксплуатации.

Стоит однако учитывать, что наличие газобаллонной установки — это также повышенный риск нарваться на незапланированный ремонт. Битопливная машина может или уберечь кошелек владельца, или его разорить в случае внезапной поломки оборудования — как повезет.