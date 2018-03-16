Ford проводит финальные тесты нового Focus

Для тех, кто ждет новый Focus с особым трепетом, портал Motor1 опубликовал свежие шпионские фотографии седана. На снимках, в общем-то, ничего нового — внимание привлекает разве что красочная камуфляжная пленка с рисунками, напоминающими работы американского художника Роя Лихтенштейна. Видоизмененная радиаторная решетка, перелицованные фары, обновленный бампер — все это мы неоднократно видели.

Все технические подробности о четвертом «Фокусе» представители Ford раскроют во время официальной премьеры модели, которая состоится на специальном мероприятии в апреле. Ожидается, что европейские продажи авто стартуют до конца нынешнего года. Когда же машина доберется до нас — неизвестно.