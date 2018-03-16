Ford проводит финальные тесты нового Focus

Ford Focus четвертого поколения уже множество раз попадался в объективы камер — и в кузове хетчбэк, и в кузове седан. Более того, несколько недель назад в интернет просочились снимки автомобиля, замеченного без какой-либо маскировки во время фотосъемок для рекламных кампаний. Так что по большому счету мы уже знаем, как будет выглядеть новинка, хотя рассмотреть ее детально пока не удается.
Компания Ford проводит в Европе завершающие тестовые испытания автомобилей семейства Focus новой генерации. Накануне зарубежные СМИ опубликовали очередную порцию свежих шпионских фотографий.
Для тех, кто ждет новый Focus с особым трепетом, портал Motor1 опубликовал свежие шпионские фотографии седана. На снимках, в общем-то, ничего нового — внимание привлекает разве что красочная камуфляжная пленка с рисунками, напоминающими работы американского художника Роя Лихтенштейна. Видоизмененная радиаторная решетка, перелицованные фары, обновленный бампер — все это мы неоднократно видели.
Все технические подробности о четвертом «Фокусе» представители Ford раскроют во время официальной премьеры модели, которая состоится на специальном мероприятии в апреле. Ожидается, что европейские продажи авто стартуют до конца нынешнего года. Когда же машина доберется до нас — неизвестно.
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