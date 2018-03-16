Ford проводит финальные тесты нового Focus

Компания Ford проводит в Европе завершающие тестовые испытания автомобилей семейства Focus новой генерации. Накануне зарубежные СМИ опубликовали очередную порцию свежих шпионских фотографий.
Виктория Базылева

Ford Focus четвертого поколения уже множество раз попадался в объективы камер — и в кузове хетчбэк, и в кузове седан. Более того, несколько недель назад в интернет просочились снимки автомобиля, замеченного без какой-либо маскировки во время фотосъемок для рекламных кампаний. Так что по большому счету мы уже знаем, как будет выглядеть новинка, хотя рассмотреть ее детально пока не удается.

Для тех, кто ждет новый Focus с особым трепетом, портал Motor1 опубликовал свежие шпионские фотографии седана. На снимках, в общем-то, ничего нового — внимание привлекает разве что красочная камуфляжная пленка с рисунками, напоминающими работы американского художника Роя Лихтенштейна. Видоизмененная радиаторная решетка, перелицованные фары, обновленный бампер — все это мы неоднократно видели.

Все технические подробности о четвертом «Фокусе» представители Ford раскроют во время официальной премьеры модели, которая состоится на специальном мероприятии в апреле. Ожидается, что европейские продажи авто стартуют до конца нынешнего года. Когда же машина доберется до нас — неизвестно.

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16 марта 2018
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