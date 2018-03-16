Как LADA неожиданно «порвала» европейский автомобильный рынок

Фото: www.rbth.com
По итогам февраля российский автомобильный рынок вышел на четвертое место среди европейских стран, хотя еще месяц назад он занимал шестую строку. Одновременно на 23% выросли в Европе продажи отечественной марки LADA.
Эдуард Раскин

Мало кто помнит то полузабытое время, когда объемы продаж легковых автомобилей в нашей стране позволили ей выйти на второе место в Европе и буквально дышать в широкую спину Германии. Кризис отбросил нас далеко вглубь списка — на шестое место.

Февраль — первый месяц, когда Россия переместилась на две строки вверх, обогнав при этом Испанию и Великобританию. Конечно, в этом ей сильно помогли островитяне, которые своим Brexit основательно подрубили корни автомобильной индустрии. Но, как говорится, это их проблемы.

Впереди остались непростые соперники. Во Франции было продано 168 893 автомобиля. Чтобы достать ее, надо было расти не на 25%, а почти на 50%, что явно за пределами реальности. И тем не менее, в течение нескольких месяцев мы вполне может побороться с этой страной за низшую ступеньку подиума.

Что касается Германии — она со своими февральскими продажами в 261 749 машин в обозримом будущем для нас недостижима. Даже Италию будет непросто перегнать, поскольку ее жители приобрели в прошлом месяце 181 734 авто. Напомним, что в России было реализовано 133 177 легковушек, но это вместе с легким коммерческим транспортом, который европейцы в своих подсчетах не учитывают.

Фото: carsnb.com

Между тем, один из немногих брендов с истинно российской родословной, LADA просачивается на закрытый для нее прежде рынок Европы. В феврале автомобили с ладьей на логотипе за два месяца текущего года там купили 794 штуки, а конкретно в феврале — 422 экземпляра. Таким образом, по сравнению с 2016-м объемы увеличились на 23% и 23,7%. Причем, более половины из них ушли не в бывшие наши сателлиты, а в самые что ни на есть западные страны.

Можно ли сказать, что LADA устроила прорыв на этом рынке? В каком-то смысле — да. Естественно, в общем объеме продаж достижения вазовцев мизерны, ибо составляют менее полпроцента. Они превышают показатели Bentley, Lamborghini, Bugatti, Dodge, Maserati, Alpine и GM (без Opel и Vauxhall) — но хвалиться этим было бы странно.

Однако отрадно, что европейцы уже не смотрят на изделия АВТОВАЗа как на экзотические таратайки, которыми при случае можно удивить соседа, причем без особых финансовых затрат. Им уже понятно, что это все-таки автомобили, пусть и носящие пока непривычный для их глаз логотип. В общем, стерпится — слюбится. Если, конечно, руководство волжского автогиганта будет вести правильную маркетинговую и сервисную политику.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто
16 марта 2018
152
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы