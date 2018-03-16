Как LADA неожиданно «порвала» европейский автомобильный рынок

Мало кто помнит то полузабытое время, когда объемы продаж легковых автомобилей в нашей стране позволили ей выйти на второе место в Европе и буквально дышать в широкую спину Германии. Кризис отбросил нас далеко вглубь списка — на шестое место.

Февраль — первый месяц, когда Россия переместилась на две строки вверх, обогнав при этом Испанию и Великобританию. Конечно, в этом ей сильно помогли островитяне, которые своим Brexit основательно подрубили корни автомобильной индустрии. Но, как говорится, это их проблемы.

Впереди остались непростые соперники. Во Франции было продано 168 893 автомобиля. Чтобы достать ее, надо было расти не на 25%, а почти на 50%, что явно за пределами реальности. И тем не менее, в течение нескольких месяцев мы вполне может побороться с этой страной за низшую ступеньку подиума.

Что касается Германии — она со своими февральскими продажами в 261 749 машин в обозримом будущем для нас недостижима. Даже Италию будет непросто перегнать, поскольку ее жители приобрели в прошлом месяце 181 734 авто. Напомним, что в России было реализовано 133 177 легковушек, но это вместе с легким коммерческим транспортом, который европейцы в своих подсчетах не учитывают.