Названы сроки появления обновленного Volkswagen Passat

Фото: www.netcarshow.com
Компания Volkswagen готовит к премьере рестайлинговый седан Passat. По словам представителей вольфсбургской марки, автомобиль выйдет на европейский авторынок до конца нынешнего года.
Виктория Базылева

Выступая на ежегодной конференции Media Volkswagen, глава компании Герберт Дисс объявил, что в ближайшие несколько месяцев свет увидит обновленный седан Passat. До конца года машины поступят в шоу-румы дилеров — правда, пока речь идет исключительно о европейском авторынке. Когда автомобиль появится у нас — неизвестно.

Никаких подробностей о пережившей рестайлинг модели Герберт Дисс сообщать не стал. По данным портала Motor1, Passat для Европы может обзавестись 1,5-литровыми двигателями с наддувом, которые прежде в моторную гамму не входили. Вероятнее всего, фольксвагеновцы также освежат экстерьер и интерьер машины.

Любопытно, что в начале нынешнего года на Детройтском автосалоне представители марки обмолвились и о следующем поколении «Пассата». Тогда они рассказали, что Volkswagen презентует новинку публике уже в 2019 году. Но, очевидно, подразумевалась машина, ориентированная только на США.

В России нынешняя версия Passat продается в нескольких модификациях с турбомоторами мощностью 125, 150 и 180 л. с. Стартовая цена седана на сегодняшний день составляет 1 499 000 рублей. И надо сказать, что у наших сограждан эта модель ажиотажным спросом не пользуется, даже несмотря на ее неоспоримые достоинства.

В прошлом году Passat разошелся скромным тиражом всего в 2608 единиц, в то время как в пользу Toyota Camry и KIA Optima сделали выбор 28 199 и 12 822 покупателя соответственно. Впрочем, ничего удивительного в этом нет — «Пассат» проигрывает своим конкурентам в цене.

Напомним, что в отличие от тех же «Камри» и «Оптимы», производство которых налажено в нашей стране, Passat поставляется в Россию из-за границы, отсюда и завышенный ценник. Но как известно, Volkswagen пока и не планирует локализовывать сборку этого авто — производитель делает ставку на кроссоверы.

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16 марта 2018
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