Названы сроки появления обновленного Volkswagen Passat

Выступая на ежегодной конференции Media Volkswagen, глава компании Герберт Дисс объявил, что в ближайшие несколько месяцев свет увидит обновленный седан Passat. До конца года машины поступят в шоу-румы дилеров — правда, пока речь идет исключительно о европейском авторынке. Когда автомобиль появится у нас — неизвестно.

Никаких подробностей о пережившей рестайлинг модели Герберт Дисс сообщать не стал. По данным портала Motor1, Passat для Европы может обзавестись 1,5-литровыми двигателями с наддувом, которые прежде в моторную гамму не входили. Вероятнее всего, фольксвагеновцы также освежат экстерьер и интерьер машины.

Любопытно, что в начале нынешнего года на Детройтском автосалоне представители марки обмолвились и о следующем поколении «Пассата». Тогда они рассказали, что Volkswagen презентует новинку публике уже в 2019 году. Но, очевидно, подразумевалась машина, ориентированная только на США.