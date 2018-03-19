Как сэкономить на обслуживании LADA

Фото: АВТОВАЗ
АВТОВАЗ объявил о проведении сразу нескольких сезонных акций, позволяющих владельцам LADA существенно сэкономить на обслуживании своего автомобиля. Спецпредложения, получившие название «Да ладно?!», действуют с 15 марта по 31 мая 2018 года.
Виктория Базылева

Российские автомобилисты при покупке нового транспортного средства все чаще делают выбор в пользу машин отечественного автостроителя АВТОВАЗ, о чем свидетельствуют данные по продажам. К примеру, в минувшем году обладателями автомобилей с шильдиками LADA стали 311 588 человек, что на 17% больше, нежели в 2016-м.

Демонстрируя заботу о своих многочисленных клиентах, тольяттинцы запустили сразу шесть весенних акций под названием «Да ладно?!». В период с 15 марта по 31 мая нынешнего года владельцы автомобилей LADA могут бесплатно провести комплексную диагностику или заменить моторное масло у любого официального дилера.

Фото: АВТОВАЗ

Но чтобы воспользоваться столь выгодными предложениями, нужно соблюсти несколько условий. Стоимость диагностики, в которую входит проверка подвески, тормозов, системы вентиляции и уровня рабочих жидкостей, обнулят лишь в случае дальнейшего устранения выявленных неисправностей. А масло заменят безвозмездно, если клиент купит его в автосалоне вместе с фильтром. То есть приехать со своими расходниками не получится.

Кроме того, производитель дает двадцатипроцентную скидку на сезонные аксессуары, а также 15% на некоторые запчасти, подпадающие под акцию. Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, также предусмотрены спецпредложения по шиномонтажу, очистке системы вентиляции салона и антикоррозийной обработке кузова.

Как показывает практика, далеко не все предлагаемые автостроителями акции позволяют существенно сэкономить. Многие из них подразумевают выполнение условий, вытягивающих из кошельков клиента дополнительную копеечку. Поэтому прежде, чем соглашаться на проведение тех или иных работ по привлекательным ценам, непременно стоит уточнить у консультантов все детали акций.

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19 марта 2018
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