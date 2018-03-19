Как сэкономить на обслуживании LADA

Но чтобы воспользоваться столь выгодными предложениями, нужно соблюсти несколько условий. Стоимость диагностики, в которую входит проверка подвески, тормозов, системы вентиляции и уровня рабочих жидкостей, обнулят лишь в случае дальнейшего устранения выявленных неисправностей. А масло заменят безвозмездно, если клиент купит его в автосалоне вместе с фильтром. То есть приехать со своими расходниками не получится.

Кроме того, производитель дает двадцатипроцентную скидку на сезонные аксессуары, а также 15% на некоторые запчасти, подпадающие под акцию. Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, также предусмотрены спецпредложения по шиномонтажу, очистке системы вентиляции салона и антикоррозийной обработке кузова.

Как показывает практика, далеко не все предлагаемые автостроителями акции позволяют существенно сэкономить. Многие из них подразумевают выполнение условий, вытягивающих из кошельков клиента дополнительную копеечку. Поэтому прежде, чем соглашаться на проведение тех или иных работ по привлекательным ценам, непременно стоит уточнить у консультантов все детали акций.