Как сэкономить на обслуживании LADA

Российские автомобилисты при покупке нового транспортного средства все чаще делают выбор в пользу машин отечественного автостроителя АВТОВАЗ, о чем свидетельствуют данные по продажам. К примеру, в минувшем году обладателями автомобилей с шильдиками LADA стали 311 588 человек, что на 17% больше, нежели в 2016-м.
Демонстрируя заботу о своих многочисленных клиентах, тольяттинцы запустили сразу шесть весенних акций под названием «Да ладно?!». В период с 15 марта по 31 мая нынешнего года владельцы автомобилей LADA могут бесплатно провести комплексную диагностику или заменить моторное масло у любого официального дилера.