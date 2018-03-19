Обновленная LADA Granta вновь замечена на тестах

Судя по фотографиям, оказавшимся в распоряжении сообщества RCI News в социальной сети «ВКонтакте», Granta унаследует некоторые черты у моделей Vesta и XRAY. Автомобиль обзаведется икс-образной радиаторной решеткой, как на вышеупомянутых машинах, а также перелицованной передней оптикой.

Изменения в задней части «Гранты» менее заметны — внимание привлекает разве что переместившийся на крышку багажника номерной знак. Фонари же, судя по всему, останутся прежними. Говорить о новшествах в салоне слишком рано — рассмотреть интерьер на фотографиях невозможно. Тем не менее, по некоторым данным тольяттинцы оснастят авто новой панелью приборов.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, премьера посвежевшей LADA Granta состоится на Московском автосалоне в августе — на моторшоу АВТОВАЗ презентует не только седан и лифтбэк, но и универсал. Ожидается, что машины встанут на конвейер сразу после дебюта.

Напомним, что приобрести нынешнюю версию «Гранты» можно по цене от 323 910 рублей за седан, от 382 410 — за лифтбэк и от 454 410 целковых за четырехдверку в «спортивной» модификации.