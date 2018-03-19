В России стартовало производство новой Toyota Camry

Фото: Toyota
Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» собственный источник, на «тойотовском» заводе в Санкт-Петербурге стартовала сборка Toyota Camry нового поколения. Заказы на японский бизнес-седан дилеры начнут принимать в апреле.
Вячеслав Василенко

Похоже, правы были некоторые СМИ — заявку на покупку новой Toyota Camry можно будет оформить уже через месяц. Если, конечно, на предприятии не возникнут какие-нибудь сложности.

Дело в том, что на питерском заводе марки в настоящий момент запущено лишь тестовое производство, а машины, сошедшие с конвейера, являются предсерийными. Автомобили должны пройти обкатку и ряд контрольно-технических процедур. Равно, как и сборочная линия должна успешно пройти финальную подготовку к выпуску товарных авто.

Вероятно, именно поэтому сами японцы сроков появления многообещающей новинки в продаже пока не называют. По словам официальных представителей российского офиса Toyota, седан появится на рынке до конца года.

Для нашего брата японцы предложат Toyota Camry в десяти вариантах исполнения и с тремя бензиновыми моторами. В их числе — старые знакомые двигатели мощностью 150, 181 и 249 лошадиных сил.

Последний, правда, теперь развивает на 10 Нм крутящего момента больше, чем прежде. С ним в паре трудится новейший восьмидиапазонный «автомат», перекочевавший сюда из кроссовера Toyota Highlander. Остальные агрегаты, как и раньше, работают в связке с шестискоростной АКП.

Подробнее о свежей генерации седана Toyota Camry для России можно прочитать здесь.

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19 марта 2018
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