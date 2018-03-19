В России стартовало производство новой Toyota Camry

Похоже, правы были некоторые СМИ — заявку на покупку новой Toyota Camry можно будет оформить уже через месяц. Если, конечно, на предприятии не возникнут какие-нибудь сложности.

Дело в том, что на питерском заводе марки в настоящий момент запущено лишь тестовое производство, а машины, сошедшие с конвейера, являются предсерийными. Автомобили должны пройти обкатку и ряд контрольно-технических процедур. Равно, как и сборочная линия должна успешно пройти финальную подготовку к выпуску товарных авто.

Вероятно, именно поэтому сами японцы сроков появления многообещающей новинки в продаже пока не называют. По словам официальных представителей российского офиса Toyota, седан появится на рынке до конца года.